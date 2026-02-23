Arroz com ovo pode substituir a carne vermelha em proteína, apontam especialistas

Combinação tradicional da culinária brasileira forma proteína completa e pode rivalizar com a carne em qualidade nutricional

Isabella Victória - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Durante muito tempo, o prato foi visto apenas como solução econômica de fim de mês.

No entanto, o que muitos consideram simples demais pode, na prática, ser nutricionalmente poderoso.

Segundo especialistas em nutrição, a combinação de arroz com ovo pode oferecer proteína de qualidade comparável à da carne vermelha.

O motivo não está apenas na quantidade, mas principalmente na composição dos aminoácidos.

O que parece um prato básico esconde uma estratégia nutricional eficiente.

A ciência por trás da combinação

O arroz, isoladamente, fornece energia e alguma proteína.

Contudo, sua composição apresenta baixa quantidade de lisina — um aminoácido essencial importante para a construção muscular e reparação dos tecidos.

Por outro lado, o ovo contém todos os nove aminoácidos essenciais em proporções equilibradas, incluindo justamente a lisina que falta no arroz.

Quando consumidos juntos, esses dois alimentos se complementam.

O resultado é a formação de uma proteína completa, com alto aproveitamento pelo organismo — conceito semelhante ao que ocorre com fontes animais, como a carne vermelha.

Qualidade proteica comprovada

A superioridade do ovo como fonte proteica já foi analisada em revisão científica publicada na revista Nutrients.

O estudo aponta que a proteína do ovo atinge pontuação de 118% no índice internacional que mede qualidade proteica, enquanto carne vermelha e peixe ficam entre 92% e 94%.

Isso significa que o ovo entrega aminoácidos essenciais em proporções altamente eficientes para o corpo humano.

Além disso, a literatura científica associa o consumo adequado de proteína do ovo à manutenção da massa muscular, à maior saciedade e à prevenção da perda muscular relacionada ao envelhecimento.

Quando combinado ao arroz — que fornece energia e, dependendo do tipo, fibras — o prato se torna equilibrado e acessível.

Vantagens em relação à carne vermelha

Além da qualidade proteica comparável, o arroz com ovo apresenta benefícios adicionais:

Menor custo por refeição

Perfil com menos gordura saturada do que muitos cortes bovinos

Digestão mais leve, especialmente no período noturno

Produção com menor impacto ambiental quando comparada à pecuária

Assim, além de nutritivo, o prato também pode ser mais sustentável e economicamente viável.

Como preparar para aproveitar melhor os nutrientes

Algumas escolhas no preparo fazem diferença no valor nutricional:

Utilizar aproximadamente meia xícara de arroz para cada ovo Preferir ovos cozidos, pochê ou mexidos com pouca gordura Acrescentar vegetais verdes para enriquecer o prato com fibras e vitaminas Cozinhar o arroz e deixá-lo esfriar antes de reaquecer, favorecendo a formação de amido resistente

Esses ajustes tornam a refeição mais equilibrada e favorecem a digestão.

Quando não substitui totalmente a carne

Apesar das vantagens, a substituição não é absoluta em todos os casos.

A carne vermelha oferece maior concentração de ferro heme, cuja absorção é mais eficiente pelo organismo.

Pessoas com anemia, por exemplo, podem precisar de atenção especial.

Além disso, embora o ovo contenha vitamina B12, sua quantidade pode não ser suficiente para quem elimina completamente a carne da dieta.

Portanto, a troca pode ser estratégica, mas deve considerar necessidades individuais.

Em casos de mudança permanente na alimentação, a orientação de um nutricionista é recomendada.

No fim das contas, o tradicional arroz com ovo mostra que simplicidade não significa deficiência nutricional.

Pelo contrário: quando bem combinados, ingredientes básicos podem entregar valor proteico surpreendente.

