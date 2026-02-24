Técnica simples promete fazer criança dormir em menos de 5 minutos

Método rítmico criado por um pai usa movimento cadenciado e repetição constante para acalmar o bebê rapidamente

Isabella Victória - 24 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Kidstok.com)

Quem já enfrentou um bebê “ligado no 220 volts” na hora de dormir sabe: quanto mais se tenta apressar o sono, mais distante ele parece ficar.

No entanto, um vídeo que circula nas redes mostrou uma estratégia simples que tem chamado a atenção de pais justamente por prometer o oposto — fazer a criança adormecer em cerca de cinco minutos.

Essa técnica simples torna o processo de se entregar ao descanso mais fácil e mais rápido.

O método foi criado por um pai e ganhou o apelido de “técnica da bateria”, por causa do ritmo repetitivo que guia todo o processo.

A lógica por trás da técnica

A proposta, apelidada de “técnica da bateria”, parte de um princípio bastante simples: substituir a agitação por um estímulo rítmico e previsível.

Em vez de tentar silenciar o bebê abruptamente, o pai direciona a energia da criança para um movimento cadenciado.

Mesmo quando o bebê está “totalmente elétrico” e resistindo ao sono, a técnica é aplicada da mesma maneira.

Ou seja, a condição inicial de agitação não impede o processo.

Como funciona a “técnica da bateria”

A estratégia parte de um princípio simples: substituir a agitação por um estímulo rítmico e previsível.

Mesmo quando o bebê está totalmente elétrico e resistente ao sono, o pai aplica um movimento cadenciado que ele chama de “gingado”.

O balanço segue uma contagem específica e constante:

“Um, um, um, dois, um, dois.”

Esse padrão funciona como uma marcação, quase como batidas de bateria, que organizam o movimento e mantêm o estímulo sempre igual.

Por que o ritmo pode funcionar?

De maneira geral, estímulos repetitivos e cadenciados ajudam o cérebro a entrar em um padrão previsível.

Assim, a redução gradual da excitação facilita a transição para o descanso.

Além disso, a constância transmite segurança.

Quando o bebê percebe que o movimento não muda abruptamente, tende a relaxar.

Passo a passo resumido

A técnica pode ser aplicada da seguinte forma:

Primeiramente, mantenha a criança segura e confortável. Em seguida, inicie o movimento rítmico, o “gingado”. Depois, mantenha a contagem constante: “Um, um, um, dois, um, dois”. Ao mesmo tempo, observe os sinais de relaxamento. Finalmente, continue até que o sono se estabeleça naturalmente.

Segundo o registro feito no vídeo, o processo completo levou cerca de cinco minutos.

Alternativa simples para a rotina

Embora cada criança responda de maneira diferente, a técnica chama atenção justamente pela simplicidade.

Afinal, não exige aparelhos específicos, músicas elaboradas ou recursos complexos.

Ao contrário, aposta em presença, ritmo e repetição.

Para pais que enfrentam desafios na rotina noturna, a técnica da bateria surge como uma alternativa prática que pode ajudar a transformar momentos de tensão em minutos de tranquilidade.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Thiago Amaral (@th1agoamaral)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!