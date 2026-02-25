Adeus, esmaltes: novidade faz as unhas mudarem de cor a cada 5 segundos

Tecnologia e beleza se encontram em uma inovação que promete transformar a forma como você cuida das unhas

Layne Brito - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Instagram/@ipolish_inc)

Se trocar de roupa já é fácil, por que mudar a cor das unhas ainda precisa de algodão, removedor, espera de secagem e aquela chance inevitável de borrar tudo no fim? Uma novidade apresentada como tendência de “beleza tecnológica” quer encurtar esse processo a um toque na tela.

A proposta é simples e, ao mesmo tempo, futurista: unhas que parecem postiças comuns, mas que mudam de cor em questão de segundos, sem esmalte, sem cheiro forte e sem sujeira.

A tecnologia funciona com unhas digitais aplicadas como modelos tradicionais, geralmente em material acrílico, mas com um sistema interno que responde a comandos enviados pelo celular.

Por meio de um aplicativo, a pessoa escolhe a tonalidade desejada e a cor se altera rapidamente, em torno de cinco segundos.

A conexão é feita via Bluetooth e o mecanismo muda a aparência das unhas de forma quase instantânea, permitindo alternar entre tons diferentes ao longo do dia.

A promessa de praticidade é o que mais chama atenção. Em vez de escolher uma cor para durar uma semana inteira, a usuária pode adaptar as unhas ao humor, à ocasião, ao look ou ao evento, com a mesma lógica de personalização que hoje existe em acessórios digitais.

A tendência se encaixa no crescimento do mercado de “beauty tech”, que reúne soluções de beleza conectadas, inteligentes e cada vez mais controladas por aplicativos.

Apesar do apelo, a novidade ainda levanta curiosidades naturais: como será a durabilidade, a autonomia do sistema, o custo final e a resistência ao uso cotidiano, especialmente para quem trabalha com as mãos ou usa produtos de limpeza.

Também entra no radar a comparação com o método tradicional, já que esmaltes e nail art seguem fortes por serem acessíveis e extremamente versáteis.

Mesmo assim, o conceito aponta para um caminho claro: a estética está entrando de vez na era digital.

Se a tecnologia entregar conforto, segurança e durabilidade, a experiência de fazer as unhas pode deixar de ser um compromisso semanal para virar uma escolha instantânea, como trocar um filtro ou uma cor na tela do celular.

