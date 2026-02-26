ACIA celebra 90 anos de trajetória prometendo fortalecer o ambiente de negócios em Anápolis

Evento marcou a reeleição da diretoria e reforçou o papel da entidade como ponte entre setor produtivo e poder público

Natália Sezil - 26 de fevereiro de 2026

ACIA completou 90 anos com reeleição do presidente Luiz Cláudio Ledra. (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) celebrou 90 anos de trajetória na noite desta quarta-feira (25). A comemoração, marcada pela reeleição da diretoria e por homenagens, rememorou as contribuições do órgão ao longo das últimas nove décadas.

O evento foi realizado na Fazenda Cavalo de Raça, em Campo Limpo de Goiás, onde reuniu empresários, autoridades políticas e representantes da sociedade civil.

A cerimônia dedicou momentos para homenagear pioneiros e ex-presidentes da entidade, e reforçou o papel da associação como ponte entre o setor produtivo e o poder público.

Também deu espaço à oficialização da nova diretoria, que assume para o biênio 2026-2027. Luiz Cláudio Ledra, que já estava à frente da ACIA, foi reeleito como presidente, acompanhado do vice-presidente Luiz Antônio Rosa.

Ledra defendeu que irá continuar a modernizar os processos associativos e fortalecer o ambiente de negócios em Anápolis diante dos novos desafios globais.

“Celebrar 90 anos é olhar para trás com gratidão e para frente com responsabilidade. Nossa gestão será focada na inovação e na defesa intransigente de quem gera emprego e renda em nossa cidade”, afirmou.

Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL) compareceu ao evento junto à primeira-dama, Carla Corrêa e ao vice-prefeito Walter Vosgrau (PSD).

A presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante), o deputado estadual Amilton Filho (MDB) e o deputado federal Rubens Otoni (PT) também estiveram na celebração.

Contribuições

A ACIA foi fundada em 1936, um ano depois da inauguração da estrada de ferro que transformou a cidade em um polo econômico promissor. Desde então, vem atuando como representante e porta-voz dos interesses do comércio, da indústria e dos serviços.

Colaborou, por exemplo, na implantação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), na década de 1970, participou em projetos como a criação da infraestrutura do aeroporto, a duplicação da rodovia Anápolis-Goiânia e a implantação da Ferrovia Norte-Sul, além do início da Estação Aduaneira Interior (hoje Porto Seco Centro-Oeste).

