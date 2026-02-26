Jovem de Anápolis é assassinado com pelo menos 5 disparos em Goiânia

Vítima estava jantando com a esposa quando foi surpreendida por atirador

Pedro Ribeiro - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um jovem de Anápolis foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (26), na Vila Maria Luíza, em Goiânia.

A vítima foi identificada como Alex Silva Vieira, de 27 anos. Ele era filho de um empresário conhecido em Anápolis, proprietário de uma distribuidora de bebidas na Avenida Universitária.

Segundo apuração do Portal 6, Alex estava jantando com a esposa na porta do “Bar Batista”, estabelecimento pertencente ao sogro, quando decidiu ir até uma residência ao lado para buscar mais comida.

Nesse momento, foi surpreendido por um homem vestindo blusão preto, boné preto e calça jeans, que efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos cinco tiros. Quatro atingiram o jovem, sendo um na região do pescoço.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o médico apenas pôde constatar o óbito ainda no local.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O autor fugiu após o crime e ainda não foi identificado.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).