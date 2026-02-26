Síndico vira réu por assassinato de corretora em Caldas Novas

Investigação aponta motivação ligada a disputa por atuação profissional no condomínio

Pedro Ribeiro - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O síndico investigado pela morte da corretora Daiane Alves Souza de Oliveira se tornou réu por homicídio qualificado.

A decisão foi proferida pela 1ª Vara Criminal de Caldas Novas, no Sul de Goiás.

Além de aceitar a denúncia do Ministério Público, a juíza responsável pelo caso converteu a prisão temporária em preventiva.

O acusado responderá por três qualificadoras: motivo torpe, meio cruel e emboscada.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 17 de dezembro de 2025, no subsolo do prédio onde a vítima morava.

Ela havia descido ao local para verificar uma queda de energia quando foi surpreendida.

A investigação da Polícia Civil (PC) apontou que o homicídio foi premeditado.

A motivação estaria relacionada ao fato de a corretora ter conseguido autorização para atuar profissionalmente no condomínio e utilizar áreas comuns.

