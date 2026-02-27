6 frases que as pessoas mais gentis sempre usam, segundo a psicologia

Expressões de gratidão, apoio e reconhecimento ajudam a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar emocional

Gabriel Dias - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Pequenas palavras podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. De acordo com a psicologia, expressões simples do dia a dia têm o poder de fortalecer vínculos, reduzir o estresse e até aumentar a sensação de felicidade tanto para quem fala quanto para quem ouve.

A gentileza não é apenas um traço de personalidade, mas também um comportamento que influencia diretamente o bem-estar emocional.

Estudos indicam que atos de bondade e reconhecimento ativam áreas do cérebro ligadas ao prazer, estimulando a liberação de dopamina e promovendo sentimentos positivos.

A seguir, o Portal 6 listou as seis frases mais utilizadas por pessoas gentis:

1 – “Foi gentileza da sua parte”

Entre as frases mais comuns usadas por pessoas gentis está o reconhecimento direto: “Foi muita gentileza da sua parte.”

Ao valorizar o gesto do outro, reforçamos comportamentos positivos e geramos uma sensação de satisfação e orgulho em quem o praticou.

2 – “Sou grato por…”

Outra expressão poderosa é “Sou grato por…”.

A prática da gratidão está associada à redução da ansiedade e do estresse. Ao verbalizar aquilo pelo qual somos gratos, também incentivamos os outros a refletir sobre aspectos positivos da própria vida.

3 – “Isso é incrível!”

Já frases como “Isso é incrível!” ajudam a direcionar o foco para experiências positivas, fortalecendo o otimismo e criando um ambiente emocional mais leve.

4 – “Posso ajudar?”

Oferecer apoio com um simples “Posso ajudar?” também faz diferença.

Além de demonstrar empatia, essa atitude pode aliviar a tensão de quem enfrenta dificuldades, reforçando laços e promovendo segurança emocional.

5 – “Eu confio em você”

Poucas frases são tão poderosas quanto “Eu confio em você”.

Quando alguém ouve que é digno de confiança, há um fortalecimento imediato da autoestima e da sensação de competência.

6 – “Você faz diferença”

Reconhecer o impacto das ações de alguém ativa sentimentos profundos de propósito e significado, e a frase “Você faz diferença” é a prova viva disso.

A psicologia positiva mostra que perceber que nossas atitudes têm valor aumenta a satisfação pessoal e o engajamento social.

Por fim, frases motivadoras — como incentivos à perseverança e à superação — contribuem para encorajar atitudes positivas e fortalecer a autoestima.

