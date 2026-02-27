Ambulância que levava paciente com suspeita de infarto tomba na GO-330 após colisão com caminhão

Veículo transportava paciente com suspeita de infarto, além de equipe médica que atendia ocorrência

Augusto Araújo - 27 de fevereiro de 2026

Veículo tombou após sair da pista em colisão. (Foto: Reprodução)

Uma ambulância que transportava uma paciente com suspeita de infarto saiu da pista e tombou na noite desta quinta-feira (26), na GO-330, altura do km 108, na zona rural de Ipameri, no Sudeste Goiano.

O acidente aconteceu após a lateral do veículo ser atingida por um caminhão durante uma tentativa de ultrapassagem.

Segundo informações de testemunhas, o veículo seguia no sentido Urutaí/Ipameri quando foi atingido no canto traseiro por um caminhão de grande porte, que não permaneceu no local.

Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo tombou em uma ribanceira de aproximadamente dois metros de desnível, próximo à entrada da Fazenda Santa Brígida.

A ambulância transportava quatro ocupantes: o motorista, uma enfermeira, um médico e uma paciente, de 66 anos.

Ela estava consciente, queixando-se de dores no quadril, e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ipameri para avaliação médica. A enfermeira também foi levada à unidade de saúde após relatar mal-estar

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento no local.

De acordo com os bombeiros, todos os ocupantes já estavam fora do veículo quando a guarnição chegou e não apresentavam lesões aparentes graves.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e será apurada pelas autoridades competentes, para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o caminhão envolvido.

