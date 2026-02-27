Ambulância que levava paciente com suspeita de infarto tomba na GO-330 após colisão com caminhão
Veículo transportava paciente com suspeita de infarto, além de equipe médica que atendia ocorrência
Uma ambulância que transportava uma paciente com suspeita de infarto saiu da pista e tombou na noite desta quinta-feira (26), na GO-330, altura do km 108, na zona rural de Ipameri, no Sudeste Goiano.
O acidente aconteceu após a lateral do veículo ser atingida por um caminhão durante uma tentativa de ultrapassagem.
Segundo informações de testemunhas, o veículo seguia no sentido Urutaí/Ipameri quando foi atingido no canto traseiro por um caminhão de grande porte, que não permaneceu no local.
- Influenciadora Duda Freire rompe silêncio e se pronuncia sobre prisão do pai: “atitudes dele não me representam”
- Secretário de Itumbiara agiu sozinho e atirou contra filhos enquanto eles dormiam, conclui Polícia Civil
- Imagem do milagre de Nossa Senhora de Guadalupe virá do México para Totus Tuus 2026, em Goiânia
Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo tombou em uma ribanceira de aproximadamente dois metros de desnível, próximo à entrada da Fazenda Santa Brígida.
A ambulância transportava quatro ocupantes: o motorista, uma enfermeira, um médico e uma paciente, de 66 anos.
Ela estava consciente, queixando-se de dores no quadril, e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ipameri para avaliação médica. A enfermeira também foi levada à unidade de saúde após relatar mal-estar
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento no local.
De acordo com os bombeiros, todos os ocupantes já estavam fora do veículo quando a guarnição chegou e não apresentavam lesões aparentes graves.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal e será apurada pelas autoridades competentes, para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o caminhão envolvido.
ASSUSTADOR 🚨 Ambulância que levava paciente com suspeita de infarto tomba na GO-330 após colisão com caminhão
Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/gB3ymRon6m
— Portal 6 (@portal6noticias) February 27, 2026
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!