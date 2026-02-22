Sargento aposentado é suspeito de matar esposa a tiros e tirar a própria vida em Ipameri

Corpos foram encontrados pelo filho do casal, que foi até o imóvel após não conseguir contato com os pais

Sargento da reserva Carlos Caetano de Matos, de 63 anos, e a esposa, Magna Divina Almeida de Matos, de 59. (Foto: Reprodução)

Um policial militar aposentado é suspeito de ter matado a esposa a tiros e, em seguida, tirado a própria vida, na residência em que o casal vivia em Ipameri, no Sudeste de Goiás.

Os corpos do sargento da reserva Carlos Caetano de Matos, de 63 anos, e da esposa, Magna Divina Almeida de Matos, de 59, foram encontrados na manhã de sábado (21) pelo filho do casal, que foi até o imóvel após não conseguir contato com os pais.

A suspeita é de que o crime tenha ocorrido na noite de sexta-feira (20), sendo descoberto apenas no dia seguinte.

De acordo com análises preliminares, o militar teria efetuado dois disparos contra a esposa e, logo depois, atirado contra a própria cabeça.

Em entrevista ao G1, o delegado responsável pelo caso afirmou que, conforme os levantamentos iniciais, o casal, que estava junto há mais de 30 anos,  vinha enfrentando desentendimentos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

