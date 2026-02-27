Apostadores de Goiás e do DF levam mais de R$ 400 mil após acertarem dezenas da Mega-Sena

Próximo sorteio será realizado neste sábado (28), com prêmio de R$ 145 milhões

Davi Galvão Davi Galvão -
Imagem mostra cartela da Mega-Sena
Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Sete jogos de Goiás e de Brasília levaram uma bolada de mais de R$ 400 mil ao total na Mega-Sena de número 2977, cujo sorteio foi realizado nesta quinta-feira (26).

Os números sorteados foram 02 – 13 – 21 – 38 – 42 – 52.

Apesar de nenhum jogo país adentro ter cravado as seis dezenas e levado o prêmio total, acumulado em R$ 6 milhões, as sete apostas goianas e do DF foram parte do seleto grupo que conseguiu acertar cinco das combinações.

Em Goiás, os jogos vencedores foram firmados em Goiânia, Bom Jesus de Goiás, Buriti de Goiás, Inhumas e Luziânia, todos no formato simples, isto é, sem ser bolão.

Todas as apostas goianas renderam aos vencedores a quantia de R$33.510,78, exceto para o felizardo de Inhumas, que lucrou R$67.021,56.

Com relação aos dois jogos vencedores em Brasília, um também foi feito no formato simples rendendo o mesmo tanto que os outros. Já a outra cartela foi firmada na modalidade bolão, dividindo um prêmio de R$ 167.553,88 em 26 cotas.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2978, será realizado neste sábado (28), a partir das 21h.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

