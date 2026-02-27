Conheça a cidade onde quase toda a população vive do Bolsa Família

Município no Amapá chama atenção após dados indicarem alta dependência do Bolsa Família entre os moradores

Gabriel Yuri Souto - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Localizada no estado do Amapá, a cidade de Itaubal do Piririm tem chamado atenção nas redes sociais. O motivo é um dado que surpreende: cerca de 93% da população depende do Programa Bolsa Família.

As informações foram destacadas em um vídeo que circula na internet. No conteúdo, o criador analisa a forte presença do benefício social no município e questiona como a economia local se sustenta.

Dependência de repasses federais impacta economia local

Segundo a análise apresentada, o número elevado pode causar estranhamento. No entanto, ele reflete a realidade socioeconômica de regiões com baixa atividade econômica e alta vulnerabilidade social.

O município tem população pequena e enfrenta limitações estruturais. Essas condições dificultam a geração de emprego e renda. Como consequência, muitas famílias recorrem ao benefício para garantir o sustento.

Além disso, cidades de pequeno porte costumam depender de repasses federais. A arrecadação própria é reduzida. Por isso, recursos públicos ajudam a movimentar o comércio e os serviços locais.

Estrutura pública mantém funcionamento do município

O vídeo também aponta que, mesmo com economia limitada, a estrutura administrativa continua ativa. Prefeitura, secretarias e Câmara Municipal mantêm servidores e serviços básicos.

Em muitos casos, o setor público concentra parte significativa dos empregos formais. Dessa forma, a administração municipal segue funcionando, ainda que a base econômica seja restrita.

Contexto social ajuda a explicar os números

Embora o dado de 93% gere repercussão, especialistas associam a situação a fatores regionais. Entre eles estão o isolamento geográfico, a baixa industrialização e a distância de grandes centros urbanos.

Nesse cenário, programas de transferência de renda assumem papel central. O Bolsa Família garante consumo básico e ajuda a manter a circulação de dinheiro na cidade.

Debate nas redes sociais amplia repercussão

O vídeo sobre Itaubal do Piririm gerou debates nas redes sociais. Parte dos usuários demonstrou surpresa com o percentual. Outros destacaram que o índice revela desigualdades históricas da região Norte.

Assim, o caso reacende discussões sobre desenvolvimento regional e políticas públicas. O desafio envolve ampliar oportunidades de trabalho e reduzir, gradualmente, a dependência de benefícios sociais.

