Homem mata colega de trabalho e morre em acidente durante fuga na GO-222

Suspeito teria enviando mensagens à vítima e aparecido na frente da casa dela durante a madrugada, antes de cometer crime

Augusto Araújo - 27 de fevereiro de 2026

Moto do suposto autor pegou fogo após acidente fatal. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito na GO-222, logo após matar um colega de trabalho. O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (27), na zona rural de Inhumas.

Segundo o relato de uma testemunha, o suspeito já teria demonstrado comportamento estranho na noite anterior, enviando mensagens à vítima e aparecendo na frente da casa dela durante a madrugada.

Mesmo assism, os dois seguiram juntos para o trabalho no dia do crime.

Ao chegarem ao frigorífico e entrarem no vestiário para trocar de roupa, o autor teria iniciado o ataque, desferindo diversos golpes de faca contra o colega.

A agressão só cessou após tentativa de intervenção de uma testemunha, que também teria sido ameaçada.

A vítima, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.

Após o crime, o autor fugiu em uma motocicleta pela GO-222, sentido distrito de Deuslândia.

Durante a fuga em alta velocidade, ele teria colidido primeiro contra uma caminhonete e, na sequência, bateu frontalmente contra um caminhão.

Com o impacto, a moto pegou fogo. O suspeito morreu no local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Polícia Civil para esclarecer a motivação do crime.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!