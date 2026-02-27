Influenciadora Duda Freire rompe silêncio e se pronuncia sobre prisão do pai: “atitudes dele não me representam”

Ela destacou que confia na condução da Justiça e pediu que não seja mais associada às atividades de Dyogo

Ícaro Gonçalves - 27 de fevereiro de 2026

Duda Freire é filha do empresário Dyogo Tocafunda, preso em Goiânia (Foto: Reprodução/ Facebook)

Após a repercussão da prisão de Dyogo Hilario Tocafundo, em Goiânia, a influenciadora Duda Freire decidiu romper o silêncio e se pronunciar sobre o caso. Filha do empresário preso, Duda publicou um texto no Instagram onde diz lamentar todo o ocorrido.

“Lamento muito a situação envolvendo meu pai e, como filha, me solidarizo com o momento difícil que ele está vivendo. Ainda assim, preciso deixar claro que as decisões e atitudes dele são de responsabilidade exclusivamente dele e não representam quem eu sou”, disse no texto.

Duda relatou que já não convive com o pai há anos e que começou a trabalhar desde os 15 anos, hoje sendo responsável pelo sustento da mãe, da irmã e do tratamento médico do avô.

Por fim, ela destacou que confia na condução da Justiça, e pediu que não seja mais associada às atividades de Dyogo.

“Nada veio fácil. Vou seguir focada na minha vida, na minha carreira e nos meus projetos, como sempre fiz. Peço, com respeito, que parem os ataques e as associações injustas. Não é correto que eu seja responsabilizada ou atacada por escolhas que não são minhas”, concluiu.

Empresário foi preso enquanto circulava pelo Setor Marista

Como noticiado pelo Portal 6, Dyogo Tocafundo, de 46 anos foi preso nesta quinta-feira (26) para cumprimento de pena definitiva por tráfico de drogas.

Segundo apuração do portal G1, o empresário estava foragido da Justiça desde julho de 2025, mas foi encontrado pela Polícia Militar na Rua 132, no Setor Marista, em Goiânia.

Dyogo teria histórico de envolvimento com o tráfico de drogas em Goiás, atuando na modalidade conhecida como “delivery”. Neste modelo, os entorpecentes eram entregues a bairros nobres da capital, como Setor Marista e Setor Bueno.

Confira, na íntegra, o texto publicado por Duda Freire:

“Diante de tudo o que tem sido divulgado nos últimos dias, senti que precisava me manifestar com calma e respeito.

Lamento muito a situação envolvendo meu pai e, como filha, me solidarizo com o momento difícil que ele está vivendo. Ainda assim, preciso deixar claro que as decisões e atitudes dele são de responsabilidade exclusivamente dele e não representam quem eu sou, meus valores, minha história ou a forma como conduzo minha vida pessoal e profissional.

Há um tempo não temos uma convivência próxima por questões familiares. Trabalho desde os meus 15 anos e, muito cedo, precisei assumir responsabilidades, sendo responsável pelo sustento da minha casa e pelos cuidados com minha mãe, minha irmã e tratamento médico do meu avô. E essa realidade continua exatamente a mesma.

Sempre confiei e continuo confiando na Justiça, que é o caminho correto para apurar os fatos e esclarecer tudo dentro da lei.

Tudo o que construí até aqui foi com muito trabalho, esforço e dedicação. Nada veio fácil. Vou seguir focada na minha vida, na minha carreira e nos meus projetos, como sempre fiz.

Peço com respeito, que parem os ataques, os julgamentos e as associações injustas. Não é correto que eu seja responsabilizada ou atacada por escolhas que não são minhas.

Agradeço de coração a todos que têm demonstrado apoio, compreensão e empatia.”

