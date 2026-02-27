Morte de estudante de colégio militar em Pirenópolis gera comoção nas redes sociais: “energia tão rara”

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos

Davi Galvão - 27 de fevereiro de 2026

Júlia Gonzaga de Oliveira faleceu nesta quinta-feira (26), aos 17 anos. (Foto: Redes Sociais)

Foi com dor e um profundo pesar que os familiares, amigos e colegas de Júlia Gonzaga de Oliveira, de 17 anos, se despediram da adolescente em posts e homenagens póstumas nas redes sociais. Estudante do CEPMG Comendador Christóvam De Oliveira, de Pirenópolis, Júlia faleceu devido aos ferimentos de quando foi atropelada por um motociclista na frente da escola, nesta quinta-feira (26).

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no mesmo dia. A Polícia Civil (PC) segue investigando o caso.

Nas redes sociais, o CEPMG que Júlia estudava lamentou a partida tão precoce e abrupta da adolescente, desejando paz e conforto aos familiares.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da nossa querida aluna Júlia Gonzaga de Oliveira, atualmente na 3ª série, e que fazia parte da nossa comunidade escolar desde o 6º ano.

Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e toda a comunidade escolar, desejando força, consolo e paz para enfrentar esta perda irreparável.

Que sua trajetória, marcada por convivência, carinho e lembranças especiais, permaneça para sempre em nossos corações”

Em outra publicação, a unidade de ensino também redigiu uma pequena mensagem em um tom mais pessoal:

“Querida Júlia, somos imensamente gratos a Deus pelo tempo que esteve ao nosso lado. Obrigado por todo o carinho, por cada sorriso e por alegrar nossos dias e a nossa unidade escolar. Você desempenhou um papel exemplar na guarda-bandeira e deixará lembranças eternas em nossos corações. Descanse nos braços do Pai”

Um dos comentários também remeteu a personalidade única de Júlia, além de rogar pela paz e melhoras da família:

“Uma menina com uma luz e uma energia tão rara! Além de linda, tinha o dom de fazer rir, sempre sorrindo e puxando uma prosa, sempre gentil comigo e carinhosa (…) Como tudo é efêmero e imprevisível!! Que o coração dos pais e irmão seja envolvido, aquecido e fortalecido com a crença e a fé que essa separação é momentânea, e que um dia poderão reencontrá-la e abraçá-la na espiritualidade. Voe, Júlia querida! Bata asas e voe”

Júlia foi sepultada às 08h desta sexta-feira (27), na Pax Pirenopolina.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!