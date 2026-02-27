Nova Carteira de Identidade: como emitir o novo documento sem sair de casa

Nova Carteira de Identidade usa CPF como número único e permite iniciar o pedido online pelo Gov.br, com menos burocracia; saiba como emitir

Gustavo de Souza - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Gov.br)

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está disponível em todo o Brasil e pode ter o processo iniciado por meios digitais. O documento adota o CPF como número único de identificação, substituindo gradualmente o antigo RG, que possuía numeração diferente em cada estado.

A mudança integra bases de dados públicas, reduz inconsistências cadastrais e reforça mecanismos de segurança. A CIN é válida em todo o território nacional e está disponível em versão física (papel ou cartão) e também em formato digital no Gov.br.

O que muda com o CPF como número único?

Com a unificação, o cidadão passa a ter apenas um número de identificação civil em todo o país. No modelo anterior, era possível emitir RGs com números diferentes em estados distintos.

A padronização nacional busca reduzir fraudes, facilitar a conferência de dados e simplificar o acesso a serviços públicos e privados. O documento também conta com QR Code para verificação de autenticidade.

Como solicitar a nova identidade

O processo pode ser iniciado pelos canais oficiais do Gov.br ou pelos sites dos institutos de identificação de cada estado.

1. Verifique o CPF

O CPF deve estar regular junto à Receita Federal, pois ele será o número da nova identidade.

2. Acesse o site oficial

Consulte os links de agendamento disponíveis para o seu estado e inicie o pedido.

3. Agende o atendimento

Mesmo com início digital, é necessário comparecer presencialmente para coleta de biometria e fotografia.

4. Leve os documentos exigidos

Geralmente são solicitadas certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência.

Após a emissão, a CIN pode ser acessada também na versão digital pelo Gov.br.

Custos e cuidados

A primeira via é gratuita em todo o país. Já a segunda via pode ter cobrança, conforme regras estaduais.

É fundamental utilizar apenas canais oficiais para evitar golpes. Órgãos de segurança pública alertam para sites falsos que simulam agendamentos e cobram taxas indevidas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!