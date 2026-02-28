Após mais de 10 anos, Anel Viário do Daia é finalmente entregue em Anápolis

Estrutura liga a GO-333 à BR-060 e passa a oferecer mais agilidade na mobilidade e no atendimento às indústrias instaladas no local

Augusto Araújo - 28 de fevereiro de 2026

Obra de duplicação do Anel Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) foi concluída no final de fevereiro. (Foto: Silvano Vital)

Depois de mais de 10 anos de espera, uma das principais obras de infraestrutura logística de Anápolis foi finalmente inaugurada na manhã deste sábado (28): a duplicação do Anel Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A estrutura liga a GO-333 à BR-060 e passa a oferecer mais agilidade na mobilidade e no atendimento às indústrias instaladas no Daia, considerado um dos maiores polos industriais de Goiás.

Além de impulsionar a vocação industrial do município, a obra também reforça a segurança viária para moradores de bairros próximos, como o Munir Calixto, que já reúne cerca de 15 mil habitantes.

No evento de lançamento da obra, o governador Ronaldo Caiado (PSD) apontou que havia impedimentos ambientais que precisaram ser solucionados antes da continuidade dos trabalhos.

“Precisamos recuperar 180 hectares de reserva e depois fazer drenagem no Extrema (rio). Enterraram R$ 400 milhões aqui e destruíram muito o meio ambiente”, afirmou o governador durante a inauguração, fazendo uma crítica ao governo de Marconi Perillo (PSDB).

Além disso, o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), destacou que o município atuou para destravar processos burocráticos e contribuir para a conclusão da obra.

“Essa obra foi motivo de escândalos políticos na cidade e no Estado em relação a superfaturamento e crimes ambientais. É com muita alegria que estou aqui hoje nessa inauguração”, declarou, ressaltando a importância do diálogo institucional para a entrega do empreendimento.

Aeroporto de Cargas

Durante o evento, o vice-governador Daniel Vilela (MDB) informou que a recuperação ambiental está em fase final e que há tratativas com a Infraero para a conclusão da infraestrutura do Aeroporto de Cargas de Anápolis.

Ele também anunciou que, nesta semana, participou ao lado do prefeito Márcio Corrêa de uma reunião com uma das maiores empresas de logística da América Latina, interessada em se instalar no município.

A cerimônia de inauguração contou ainda com a presença do deputado federal Célio Silveira (MDB), do deputado estadual Amilton Filho (MDB), do presidente da Codego, Francisco Júnior, e do presidente da Goinfra, Pedro Sales.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!