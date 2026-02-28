Erro na biometria facial do Gov.br? Saiba o que fazer

Falhas no reconhecimento facial podem estar ligadas à ausência de biometria nas bases oficiais ou à diferença entre fotos

Gustavo de Souza - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Portal Gov)

A biometria facial se tornou um dos principais mecanismos de validação de identidade no Brasil digital. No aplicativo Gov.br, ela é utilizada para confirmar a identidade do usuário e elevar o nível da conta, especialmente para alcançar o nível Ouro, exigido em serviços com maior grau de segurança.

Nos últimos meses, muitos cidadãos relataram dificuldades para concluir o reconhecimento facial no aplicativo. As falhas, segundo orientações oficiais do próprio gov.br, podem ter diferentes causas e nem sempre indicam erro no sistema.

De onde vêm os dados biométricos

O Gov.br não cria uma base biométrica própria. O reconhecimento facial compara a imagem capturada no celular com registros já existentes em três bases oficiais:

Carteira de Identidade Nacional (CIN), mantida pelos institutos de identificação estaduais;

Identificação Civil Nacional (ICN), administrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mantida pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Se o cidadão não estiver identificado em pelo menos uma dessas bases, a opção de reconhecimento facial pode não aparecer no aplicativo.

No caso da CIN, a disponibilidade depende do envio das informações pelo instituto estadual após a emissão do documento. Já na base da Justiça Eleitoral, os dados precisam passar por processo de individualização antes de ficarem aptos para uso no Gov.br.

Quando a biometria existe, mas não é validada

Mesmo quando há biometria registrada, o sistema pode não reconhecer o usuário. Isso acontece quando a foto capturada não atinge o nível mínimo de semelhança exigido com a imagem armazenada na base oficial.

Entre os fatores apontados nas orientações do Gov.br estão:

Iluminação inadequada ou sombras no rosto;

Posicionamento incorreto da cabeça;

Movimentação durante a captura da imagem.

Mudanças significativas na aparência em relação à foto original, como envelhecimento ou alterações físicas, também podem impactar o reconhecimento.

Sistema pode bloquear novas tentativas

Por medida de segurança, o aplicativo pode bloquear novas tentativas de reconhecimento facial após várias falhas no mesmo dia. Nesses casos, o usuário deve aguardar até o dia seguinte para tentar novamente.

Se a aparência atual estiver muito diferente da imagem registrada, a recomendação é procurar o órgão responsável pela base correspondente (instituto de identificação estadual, Justiça Eleitoral ou Detran) para atualizar os dados biométricos.

