Novo RG digital no celular: passo a passo de como baixar e deixar salvo
O documento substitui a antiga identidade e padroniza a identificação em todo o país
O Novo RG já faz parte da vida de muitos brasileiros, e, por isso, entender como acessar essa versão digital no celular se tornou essencial.
Muita gente ainda tem dúvidas, mas o processo é simples, especialmente porque tudo funciona dentro do aplicativo Gov.br.
Além disso, o Novo RG tem o mesmo valor do documento físico e pode ajudar no dia a dia, já que fica sempre disponível no aparelho.
Assim que o usuário emite a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), ele consegue baixar o Novo RG no celular e usá-lo em qualquer lugar do país.
A CIN usa o CPF como número único e reúne todas as informações em um só documento, o que facilita a identificação e reduz burocracias.
Além disso, o modelo aparece tanto em versão física quanto digital, sempre com QR Code para verificação rápida.
A seguir, você entende como funciona, quais são os requisitos e aprende, passo a passo, como baixar o Novo RG diretamente no governo federal.
O que é o Novo RG digital
O Novo RG digital corresponde à versão on-line da Carteira de Identidade Nacional.
O documento substitui o antigo RG e padroniza a identificação em todo o país.
Como usa o CPF como número único, ele elimina diferenças entre estados e simplifica processos.
Além disso, a CIN traz recursos de segurança, como QR Code e leitura automatizada, o que reduz fraudes e facilita conferências.
Mesmo com essa novidade, o RG tradicional continua valendo até 2032. Ainda assim, o governo orienta que as pessoas façam a migração ao longo dos próximos anos.
Os institutos de identificação dos estados seguem responsáveis por emitir a CIN, coletar a biometria e liberar o acesso à versão digital depois da finalização do documento físico.
Pré-requisitos para baixar o Novo RG digital
Antes de aprender o passo a passo, é importante confirmar algumas etapas. Sem elas, o app gov.br não libera o Novo RG digital. Veja:
-
Ter a CIN física emitida; a versão digital só aparece depois que o documento físico fica pronto no órgão estadual.
-
Ter conta no gov.br; o acesso ao Novo RG acontece apenas pelo aplicativo oficial.
-
Ter nível prata ou ouro no gov.br; esses níveis garantem mais segurança e liberam documentos digitais.
-
Aguardar a integração dos dados; cada estado envia os registros para a base nacional em prazos diferentes.
Com tudo isso resolvido, você consegue adicionar o documento no celular sem complicações.
Passo a passo para baixar o Novo RG digital no app gov.br
O processo é simples e leva poucos minutos:
-
Baixe o aplicativo gov.br na loja do seu celular, seja Google Play ou App Store.
-
Abra o app, faça login com CPF e senha ou crie sua conta, caso ainda não tenha.
-
Caso necessário, finalize os passos para alcançar o nível prata ou ouro. Isso pode envolver reconhecimento facial ou validação por banco credenciado.
-
Na tela inicial, toque em “Carteira de documentos”. Ali aparecem todos os documentos liberados para sua conta.
-
Toque no botão “+” para adicionar um novo documento.
-
Escolha “Carteira de Identidade” ou “Carteira de Identidade Nacional (CIN)”.
-
Confirme a inclusão. O sistema busca seus dados na base nacional e adiciona o Novo RG automaticamente, caso a emissão já esteja registrada.
-
Confira as informações exibidas. O app mostra foto, dados pessoais e data de emissão. Caso algum dado esteja incorreto, você precisa procurar o órgão de identificação do seu estado, já que ele é responsável por ajustes e correções.
Se o documento ainda não aparecer, provavelmente o estado ainda não enviou o lote com seus dados.
Como cada região trabalha com prazos diferentes, o processamento pode levar alguns dias.
Como usar e validar o Novo RG digital
Depois de baixado, o Novo RG funciona como qualquer documento de identificação com foto.
Assim, você consegue utilizá-lo em voos domésticos, serviços públicos, cadastros, atendimentos bancários e várias outras situações.
Além disso, a versão digital tem a mesma validade da física.
Para confirmar a autenticidade, existe o aplicativo oficial “Carteira de Identidade Nacional”, que lê o QR Code do documento.
Órgãos de segurança, instituições públicas e profissionais autorizados usam esse app para conferir rapidamente se a CIN é verdadeira.
Embora outros documentos, como CNH e o RG antigo, continuem valendo, o Novo RG deve se tornar o padrão nacional.
Por isso, manter os dados atualizados evita problemas em viagens e atendimentos futuros.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!