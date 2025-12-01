Novo RG digital no celular: passo a passo de como baixar e deixar salvo

O documento substitui a antiga identidade e padroniza a identificação em todo o país

Pedro Ribeiro - 01 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O Novo RG já faz parte da vida de muitos brasileiros, e, por isso, entender como acessar essa versão digital no celular se tornou essencial.

Muita gente ainda tem dúvidas, mas o processo é simples, especialmente porque tudo funciona dentro do aplicativo Gov.br.

Além disso, o Novo RG tem o mesmo valor do documento físico e pode ajudar no dia a dia, já que fica sempre disponível no aparelho.

Assim que o usuário emite a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), ele consegue baixar o Novo RG no celular e usá-lo em qualquer lugar do país.

A CIN usa o CPF como número único e reúne todas as informações em um só documento, o que facilita a identificação e reduz burocracias.

Além disso, o modelo aparece tanto em versão física quanto digital, sempre com QR Code para verificação rápida.

A seguir, você entende como funciona, quais são os requisitos e aprende, passo a passo, como baixar o Novo RG diretamente no governo federal.

O que é o Novo RG digital

O Novo RG digital corresponde à versão on-line da Carteira de Identidade Nacional.

O documento substitui o antigo RG e padroniza a identificação em todo o país.

Como usa o CPF como número único, ele elimina diferenças entre estados e simplifica processos.

Além disso, a CIN traz recursos de segurança, como QR Code e leitura automatizada, o que reduz fraudes e facilita conferências.

Mesmo com essa novidade, o RG tradicional continua valendo até 2032. Ainda assim, o governo orienta que as pessoas façam a migração ao longo dos próximos anos.

Os institutos de identificação dos estados seguem responsáveis por emitir a CIN, coletar a biometria e liberar o acesso à versão digital depois da finalização do documento físico.

Pré-requisitos para baixar o Novo RG digital

Antes de aprender o passo a passo, é importante confirmar algumas etapas. Sem elas, o app gov.br não libera o Novo RG digital. Veja:

Ter a CIN física emitida; a versão digital só aparece depois que o documento físico fica pronto no órgão estadual. Ter conta no gov.br; o acesso ao Novo RG acontece apenas pelo aplicativo oficial. Ter nível prata ou ouro no gov.br; esses níveis garantem mais segurança e liberam documentos digitais. Aguardar a integração dos dados; cada estado envia os registros para a base nacional em prazos diferentes.

Com tudo isso resolvido, você consegue adicionar o documento no celular sem complicações.

Passo a passo para baixar o Novo RG digital no app gov.br

O processo é simples e leva poucos minutos:

Baixe o aplicativo gov.br na loja do seu celular, seja Google Play ou App Store. Abra o app, faça login com CPF e senha ou crie sua conta, caso ainda não tenha. Caso necessário, finalize os passos para alcançar o nível prata ou ouro. Isso pode envolver reconhecimento facial ou validação por banco credenciado. Na tela inicial, toque em “Carteira de documentos”. Ali aparecem todos os documentos liberados para sua conta. Toque no botão “+” para adicionar um novo documento. Escolha “Carteira de Identidade” ou “Carteira de Identidade Nacional (CIN)”. Confirme a inclusão. O sistema busca seus dados na base nacional e adiciona o Novo RG automaticamente, caso a emissão já esteja registrada. Confira as informações exibidas. O app mostra foto, dados pessoais e data de emissão. Caso algum dado esteja incorreto, você precisa procurar o órgão de identificação do seu estado, já que ele é responsável por ajustes e correções.

Se o documento ainda não aparecer, provavelmente o estado ainda não enviou o lote com seus dados.

Como cada região trabalha com prazos diferentes, o processamento pode levar alguns dias.

Como usar e validar o Novo RG digital

Depois de baixado, o Novo RG funciona como qualquer documento de identificação com foto.

Assim, você consegue utilizá-lo em voos domésticos, serviços públicos, cadastros, atendimentos bancários e várias outras situações.

Além disso, a versão digital tem a mesma validade da física.

Para confirmar a autenticidade, existe o aplicativo oficial “Carteira de Identidade Nacional”, que lê o QR Code do documento.

Órgãos de segurança, instituições públicas e profissionais autorizados usam esse app para conferir rapidamente se a CIN é verdadeira.

Embora outros documentos, como CNH e o RG antigo, continuem valendo, o Novo RG deve se tornar o padrão nacional.

Por isso, manter os dados atualizados evita problemas em viagens e atendimentos futuros.

