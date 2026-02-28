Filho desarma o próprio pai para evitar que ele matasse a mãe e chama a polícia em Anápolis

Jovem também relatou que suspeito guardava "arsenal" de armas de fogo, que foram apreendidas

Augusto Araújo - 28 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (27), no bairro Lapa, em Anápolis, suspeito de ameaçar a própria companheira com um revólver dentro de casa.

Conforme apurado pelo Portal 6, a corporação foi acionada após o filho deles, de 24 anos, relatar que o pai estava agressivo e armado dentro da residência.

O mais jovem ainda teria conseguido tomar o revólver das mãos do suspeito antes da chegada da viatura, evitando uma possível tragédia.

No local, os policiais receberam a arma (um revólver, que estava carregado) e ouviram o relato de que o suspeito teria apontado o armamento para a cabeça da companheira durante uma discussão.

Durante a abordagem, o filho informou ainda que havia outras armas em outro imóvel próximo.

Assim, os militares realizaram buscas e encontraram uma garrucha (arma de fogo de cano curto, semelhante a uma pistola ou revólver), uma espingarda de fabricação caseira e mais cinco munições.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

Ele deve responder por ameaça no contexto de violência doméstica, além de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

As armas e munições foram apreendidas. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

