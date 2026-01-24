Homem é preso em flagrante após agredir e arrastar companheira pelos cabelos em Anápolis

Vítima foi retirada do trabalho à força e apresentava lesões visíveis no rosto

Pedro Ribeiro - 24 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira na manhã deste sábado (24), no Jardim América, em Anápolis.

O caso foi denunciado por um morador, que acionou a Polícia Militar (PM) ao presenciar a jovem, de 29 anos, sendo arrastada pelos cabelos em via pública por um homem que utilizava tornozeleira eletrônica.

De acordo com apuração do Portal 6, o agressor teria ido até a panificadora em que a vítima trabalha e começou a gritar ofensas e a acusá-la de “andar de Uber”, afirmando que isso a tornaria “vagabunda”.

Para evitar confusão e prejuízos ao comércio, a mulher tentou sair discretamente pelos fundos do estabelecimento, mas acabou sendo seguida, empurrada e arrastada até a casa dos pais do suspeito.

No trajeto e já no interior do imóvel, as agressões continuaram, incluindo enforcamento.

Ao chegarem na residência indicada, os policiais ouviram uma discussão e se deparam com a vítima que apresentava lesões visíveis no rosto.

Familiares do agressor confirmaram que as brigas entre o casal são frequentes e relataram ter tentado intervir para cessar as agressões, sem sucesso.

A vítima relatou ainda que o casal tem uma filha de cerca de 10 anos, que está emocionalmente abalada por presenciar episódios recorrentes de violência.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado como violência doméstica.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!