Fumaça que sai pelo teto da cabine de passageiros do avião: o que é e para que serve

Passageiros registraram cena curiosa durante uma viagem que rapidamente viralizou nas redes sociais

Magno Oliver - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um vídeo publicado no TikTok reacendeu uma dúvida frequente entre passageiros: por que, às vezes, uma espécie de fumaça sai pelo teto da cabine de um avião?

As imagens feitas durante uma rota em um avião mostram uma névoa branca se espalhando pelo interior da aeronave, o que levou internautas a questionarem se haveria algum problema técnico.

O vídeo explica que o fenômeno é comum e não representa risco. A chamada “fumaça” nada mais é do que vapor resultante da condensação do ar.

O sistema de climatização das aeronaves injeta ar refrigerado na cabine para manter a temperatura confortável antes e durante o voo.

Quando esse ar frio entra em contato com o ar quente e úmido da pista de pouso, especialmente em dias de calor intenso, ocorre a condensação da umidade, formando uma névoa visível por alguns instantes.

O sistema de ventilação das aeronaves é projetado para controlar temperatura, pressão e qualidade do ar de forma automática. O ar utilizado passa por filtros de alta eficiência e é constantemente renovado.

A névoa aparece, geralmente, durante o embarque ou logo após o pouso, quando há maior diferença térmica entre o ambiente externo e o interior da cabine.

Apesar da aparência que pode assustar passageiros menos experientes, o fenômeno faz parte da operação normal da aeronave. Assim que a temperatura se estabiliza e a umidade se equilibra, o efeito desaparece rapidamente.

Casos como o registrado no TikTok ajudam a esclarecer dúvidas sobre bastidores da aviação e mostram como processos técnicos rotineiros podem parecer incomuns para quem observa pela primeira vez.

