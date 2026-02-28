Goiás x Anapolina: assista ao vivo a semifinal pelo Goianão 2026

Confronto decisivo no Estádio Hailé Pinheiro define quem avança à final do Campeonato Goiano após empate no primeiro duelo

Pedro Pedro Ribeiro -
(Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás)

Goiás e Anapolina voltam a se enfrentar às 16h deste sábado (28), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Goiano de 2026.

O primeiro confronto terminou empatado em 2 a 2, o que mantém a disputa totalmente aberta. Quem vencer garante vaga na final estadual, enquanto um novo empate leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

Além da vaga na decisão, a Anapolina tenta quebrar um retrospecto desfavorável. Caso avance, eliminará o Goiás em mata-mata estadual pela primeira vez na história do torneio.

Esta é a sexta vez que os clubes se enfrentam em fases eliminatórias do Goianão. A disputa mais emblemática ocorreu em 1981, na final, quando o Goiás foi declarado vencedor após decisão judicial envolvendo a escalação irregular do meia Osmar Lima.

Os outros confrontos eliminatórios aconteceram em 1983, em duas ocasiões, além de 2000 e 2018. Em todas essas disputas, o time da capital saiu classificado.

A partida terá transmissão na TV aberta pela Record e também pelos canais da TV Brasil Central (TBC) e da Goat no YouTube.

Acompanhe abaixo a transmissão da TBC:

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

