Pãozinho com recheio de frango: receita perfeita para o final de semana

Massa leve, recheio cremoso e aroma irresistível fazem dessa receita uma aposta certeira para o café da tarde

Isabella Victória - 28 de fevereiro de 2026

Nada combina mais com o final de semana do que cheiro de pão assando no forno.

Além disso, quando a receita é caseira e leva um recheio bem temperado de frango, o resultado fica ainda mais especial.

O pãozinho recheado é, portanto, uma excelente escolha para reunir a família no café da tarde ou surpreender visitas de última hora.

Embora pareça elaborado, o preparo é simples.

Basta organizar os ingredientes, respeitar o tempo da massa e, principalmente, caprichar na sova.

Assim, o resultado será um pão macio, dourado e cheio de sabor.

Ingredientes da massa

2 ovos

10g de fermento biológico seco

1/4 de xícara de açúcar

1 colher de chá de sal

1/4 de xícara de óleo

1 xícara de leite morno

1 colher de sopa de margarina

1 colher de sopa de leite em pó

Aproximadamente 500g de farinha de trigo

Para a finalização, será necessário gema de ovo para pincelar e orégano a gosto.

Enquanto isso, o recheio de frango pode ser preparado previamente, bem temperado e desfiado, garantindo ainda mais sabor.

Modo de preparo

Primeiramente, em uma tigela grande, misture os ovos, o fermento, o açúcar, o sal, o óleo, o leite morno, a margarina e o leite em pó.

Mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados.

Em seguida, acrescente a farinha aos poucos. À medida que a massa ganhar consistência, transfira para uma superfície enfarinhada e comece a sovar.

Esse passo é fundamental, pois quanto mais você trabalhar a massa, melhor será a textura final.

Depois de aproximadamente 10 minutos de sova, a massa deve ficar macia, lisa e levemente elástica.

Caso esteja muito seca, ajuste com pequenas quantidades de leite; se estiver pegajosa demais, adicione um pouco mais de farinha.

Logo após, cubra a tigela com plástico filme ou pano limpo e deixe descansar em local morno até dobrar de tamanho.

Esse crescimento é essencial para garantir leveza ao pão.

Quando a massa crescer, abra-a com um rolo sobre a bancada enfarinhada. Em seguida, distribua o recheio de frango de maneira uniforme.

Depois, enrole como um rocambole, fechando bem as extremidades para evitar que o recheio escape.

Na sequência, corte os pãezinhos no tamanho desejado e disponha em uma forma untada ou polvilhada com farinha.

Pincele gema por cima e, por fim, finalize com orégano.

Deixe crescer novamente até dobrar de volume. Somente então leve ao forno preaquecido a 200 °C.

Asse até que fiquem dourados e com aroma irresistível pela casa.

Dica para acertar na textura

Para garantir maciez, é importante respeitar tanto o tempo de sova quanto o de descanso.

Além disso, evitar excesso de farinha ajuda a manter a leveza da massa.

Assim, o pãozinho recheado se transforma em protagonista do final de semana — simples, mas cheio de sabor.

