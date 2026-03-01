Detran faz alerta importante para motoristas esquecidos

Deixar de sinalizar ao realizar manobras pode gerar multa, pontos na CNH e aumentar o risco de acidentes no trânsito

Gustavo de Souza - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Gerada com Inteligência Artificial)

Uma atitude simples, que leva segundos, pode evitar acidentes e salvar vidas. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) reforçou o alerta sobre a obrigatoriedade do uso da seta em qualquer manobra que altere a direção do veículo.

Segundo o órgão, a falha na comunicação entre condutores ainda está entre as causas frequentes de colisões, principalmente em mudanças de faixa e conversões.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que todo motorista deve indicar previamente a realização de manobra. A regra está prevista no artigo 35, que exige sinalização clara antes de conversões ou deslocamentos laterais.

Já o artigo 196 do CTB classifica como infração grave deixar de indicar com antecedência a manobra pretendida. A penalidade prevista é multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Antecedência é fundamental

O Detran orienta que a seta deve ser acionada com antecedência suficiente para que outros motoristas e pedestres possam reagir com segurança. Sinalizar no momento exato da conversão não cumpre o objetivo preventivo da norma.

A recomendação também se estende a mudanças de faixa em rodovias e avenidas movimentadas, onde decisões rápidas e sem aviso aumentam o risco de colisões laterais.

Comunicação vai além da seta

Especialistas em segurança viária lembram que a comunicação no trânsito envolve outros sinais, como luzes intermitentes e redução gradual de velocidade antes de manobras.

O Detran destaca que, embora a fiscalização seja atribuição dos órgãos competentes de trânsito, a conscientização é parte fundamental do trabalho educativo desenvolvido pela instituição.

