Não é Campos do Jordão, nem Gramado: a cidade brasileira charmosa e fria que encanta turistas no inverno

Distrito mineiro une clima de montanha, arquitetura com influências europeias e temperaturas próximas de 0 °C no inverno

Gabriel Dias - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Peter | Trilhas | Viagens)

Quando o inverno chega, muitos brasileiros pensam automaticamente em destinos tradicionais como Campos do Jordão (SP) e Gramado (RS).

Mas há um vilarejo mineiro que vem conquistando cada vez mais visitantes nessa época do ano: Monte Verde.

Localizada no sul de Minas Gerais, Monte Verde é um distrito de Camanducaia e está a cerca de 1.600 metros de altitude.

As temperaturas costumam cair bastante durante o inverno, podendo se aproximar de 0 °C nas madrugadas mais frias.

O clima serrano da cidade, aliado à arquitetura inspirada em vilas europeias, cria um cenário romântico e acolhedor.

Ruas charmosas, chalés de madeira, lareiras e restaurantes especializados em fondue e vinhos fazem parte da experiência.

Além do frio, Monte Verde também atrai turistas pelas paisagens naturais. Trilhas, mirantes e áreas de mata preservada garantem opções para quem busca contato com a natureza e vistas panorâmicas das montanhas.

