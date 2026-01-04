Cidade brasileira vira “Europa” no inverno com frio intenso e tradições preservadas

Localizada na Serra Catarinense, Lages se transforma nos meses mais frios, com temperaturas baixas, cultura local forte e paisagens que lembram destinos europeus

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Localizada no planalto serrano de Santa Catarina, a cidade de Lages se destaca por sua atmosfera fria durante o inverno e pela preservação de tradições culturais que marcam a identidade da região.

Com clima característico das áreas de altitude no Sul do Brasil, a rotina e a paisagem mudam significativamente entre os meses mais frios.

Segundo dados recentes, Lages tem cerca de 164 981 habitantes, sendo a principal cidade da Serra Catarinense e um dos municípios mais importantes do estado em extensão e serviços.

A cidade foi fundada em 22 de novembro de 1776 e é conhecida como a “Princesa da Serra”.

Com altitude média de aproximadamente 916 metros acima do nível do mar, Lages tem um clima que favorece temperaturas mais baixas do que a maior parte do Brasil.

A classificação climática é do tipo oceânico temperado (Cfb), com temperatura média anual em torno de 16 °C.

No inverno, que ocorre principalmente entre junho e agosto, as temperaturas médias variam conforme os dados climatológicos: as mínimas médias ficam perto de 7 °C em julho, enquanto as máximas médias ficam em torno de 16 °C.

Nessa estação, geadas são comuns, especialmente nas madrugadas e início das manhãs, e o frio é sentido com intensidade pela população local e visitantes.

Embora eventos de neve sejam raros, a ocorrência pode acontecer em anos com massas de ar frio mais intensas — um fenômeno que reforça a comparação com paisagens europeias em cidades de clima frio.

Além das condições climáticas, a cidade preserva tradições culturais ligadas ao modo de vida serrano, com forte presença de costumes gaúchos e eventos típicos.

A paisagem urbana e rural arborizada, aliada à arquitetura de algumas áreas, realça o charme da cidade nos meses frios e dá um caráter aconchegante ao inverno local.

Lages também é conhecida por eventos que atraem turistas durante o ano, como a Festa Nacional do Pinhão, um dos maiores festivais gastronômicos e culturais da região.

Como chegar

A cidade está localizada a cerca de 231 km de Florianópolis, capital de Santa Catarina, e é acessível principalmente pela BR-282, que percorre grande parte do estado em direção ao interior.

Quem sai de outras regiões do país normalmente chega via aeroporto de Florianópolis — o Aeroporto Internacional Hercílio Luz — e segue de carro ou ônibus até Lages.

