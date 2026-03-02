Briga entre torcidas termina com tiros que quase atingem família dentro de casa em Trindade

Um dos envolvidos na confusão seria indivíduo com extensa ficha criminal

Augusto Araújo - 02 de março de 2026

Disparos, que teriam vindo de Saveiro, atingiram residência de família em Trindade. (Foto: Reprodução)

Uma briga envolvendo integrantes de torcidas organizadas terminou com disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (02), na Rua Jabaquara, no Jardim Marista, em Trindade.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas após diversas denúncias relatando tiros e confronto entre torcedores em via pública.

No local, os militares encontraram integrantes das organizadas que confirmaram a discussão, que evoluiu para agressões físicas.

Um dos envolvidos, que possui diversas passagens criminais (incluindo roubo, homicídio, abuso sexual e tráfico de drogas), relatou que durante o tumulto, um veículo VW/Saveiro branco passou pelo local e o condutor efetuou diversos disparos em direção ao grupo.

Um dos tiros atingiu o portão da casa de um morador, de 63 anos, atravessou a estrutura metálica e quebrou o vidro traseiro de um veículo estacionado dentro da residência.

No momento dos disparos, familiares do morador (incluindo uma neta) estavam dentro do imóvel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Moradores informaram à polícia a identidade do suposto autor dos disparos. Os militares foram até a residência indicada e localizaram o veículo citado na ocorrência na garagem.

No entanto, o suspeito não foi localizado e teria fugido do local em outro veículo.

A ocorrência foi registrada por dano, disparo de arma de fogo em via pública e participação em briga de torcida. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

