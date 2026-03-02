Com casos de Mpox sob investigação em Anápolis, pediatra dá conselhos e dicas de como reconhecer a doença

Grupo de risco inclui gestantes, pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa também crianças menores de oito anos

Davi Galvão
Médica explicou principais pontos sobre a mpox. (Foto: Instagram/@andressahirako)
Médica explicou principais pontos sobre a mpox. (Foto: Instagram/@andressahirako)

Dos dois casos suspeitos de Mpox, antigamente conhecida como Monkeypox ou varíola dos macacos, um já foi descartado e outro segue em análise, em Anápolis. Ao total, já foram notificados 15 casos suspeitos em Goiás, tendo dez já sido descartados.

Foi nesse contexto que a pediatra anapolina Andressa Hirako preparou um vídeo explicando como se prevenir e também como melhor notar os sinais da doença especialmente com relação aos casos de risco.

A médica explicou que a transmissão ocorre por contatos íntimos, como beijos, abraços e relações sexuais, mas também com pele, mucosas e feridas contaminadas. Roupas, lençóis, utensílios de cozinha e outros itens que tiveram contato com o vírus também podem disseminar a Mpox.

O alerta especial fica para gestantes, pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa também crianças menores de oito anos.

“Os principais sintomas são febre, dor no corpo ou de cabeça, ínguas [caroços] pelo corpo, feridas e bolinhas em regiões da pela, da boca, ânus, que podem ficar dolorosas e evoluir, formando crostas”, comentou.

A pediatra também reforçou que a hora para procurar acompanhamento médico é ao notar manchas e feridas na pele ou mucosas, especialmente se associado a febre.

Em tempo

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) notificou 15 casos suspeitos de Mpox no estado em 2026, dos quais 10 foram descartados e cinco seguem em análise.

Em Anápolis, dois casos foram notificados, sendo um já descartado e outro ainda em investigação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

 

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

