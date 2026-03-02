Com casos de Mpox sob investigação em Anápolis, pediatra dá conselhos e dicas de como reconhecer a doença

Grupo de risco inclui gestantes, pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa também crianças menores de oito anos

Davi Galvão - 02 de março de 2026

Médica explicou principais pontos sobre a mpox. (Foto: Instagram/@andressahirako)

Dos dois casos suspeitos de Mpox, antigamente conhecida como Monkeypox ou varíola dos macacos, um já foi descartado e outro segue em análise, em Anápolis. Ao total, já foram notificados 15 casos suspeitos em Goiás, tendo dez já sido descartados.

Foi nesse contexto que a pediatra anapolina Andressa Hirako preparou um vídeo explicando como se prevenir e também como melhor notar os sinais da doença especialmente com relação aos casos de risco.

A médica explicou que a transmissão ocorre por contatos íntimos, como beijos, abraços e relações sexuais, mas também com pele, mucosas e feridas contaminadas. Roupas, lençóis, utensílios de cozinha e outros itens que tiveram contato com o vírus também podem disseminar a Mpox.

O alerta especial fica para gestantes, pessoas com doenças crônicas ou imunidade baixa também crianças menores de oito anos.

“Os principais sintomas são febre, dor no corpo ou de cabeça, ínguas [caroços] pelo corpo, feridas e bolinhas em regiões da pela, da boca, ânus, que podem ficar dolorosas e evoluir, formando crostas”, comentou.

A pediatra também reforçou que a hora para procurar acompanhamento médico é ao notar manchas e feridas na pele ou mucosas, especialmente se associado a febre.

Em tempo

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) notificou 15 casos suspeitos de Mpox no estado em 2026, dos quais 10 foram descartados e cinco seguem em análise.

Em Anápolis, dois casos foram notificados, sendo um já descartado e outro ainda em investigação, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

