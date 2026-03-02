Ponte que liga bairros à BR-153 segue interditada há um mês em Aparecida de Goiânia e causa transtornos

Segundo a Prefeitura, serviços foram temporariamente suspensos devido às condições climáticas, mas devem ser retomados nesta semana

Ícaro Gonçalves - 02 de março de 2026

Serviços na ponte foram temporariamente suspensos devido às condições climáticas, mas devem ser retomados nesta semana (Foto: Arquivo pessoal cedido ao Portal 6)

Há cerca de um mês, moradores da região do Parque Real, em Aparecida de Goiânia, enfrentam transtornos devido ao bloqueio da ponte da Avenida Tôledo, uma das principais vias de conexão entre os bairros e a BR-153.

A avenida tem início ao lado do Atacadão, quase em frente ao Atlanta Music Hall. Por ali, ela segue sentido Oeste, passa sobre o Córrego Pipa, chegando até os bairros Parque Real, Vila São Joaquim, Recanto dos Emboadas, Vila Sul, Vila Brasília, entre outros.

A interdição foi feita no começo do mês de fevereiro e, até o momento, ainda não foi liberada. O motivo: uma parte da ponte sobre o Córrego Pipa precisou ser demolida devido a um processo de erosão nas estacas da fundação.

Com o bloqueio, o acesso dos bairros à BR-153, que já era escasso, ficou ainda menor. Moradores que precisam acessar a rodovia estão seguindo pelo viaduto da Alameda Contorno, ou no sentido Sul, pela Avenida São Paulo, até chegar à BR.

Imagens enviadas por moradores da região ao Portal 6 mostram a situação no local. A travessia está totalmente interditada e a antiga ponte já não existe no local. Pelas imagens, ainda é possível ver as estacas de fundação afetadas pela erosão.

Em nota à reportagem, a Secretaria de Infraestrutura e Obras (Seinfra) da Prefeitura de Aparecida informou que a interdição ocorreu devido à complexidade da obra de restauração, que inclui a escavação das laterais da ponte.

Ainda de acordo com a Seinfra, as etapas iniciais como escavação e análise técnica já foram concluídas. Mas os trabalhos no local precisaram ser interrompidos na última semana devido às chuvas constantes. As atividades devem recomeçar nesta semana.

Cabe ressaltar que o acesso ao local está vedado, inclusive para pedestres, devido ao risco de acidentes. A interdição conta com sinalização por parte da Prefeitura.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Infraestrutura de Aparecida informa que a obra na ponte tem como objetivo corrigir um processo de erosão que expôs as estacas da fundação e colocou em risco a estrutura.

A Seinfra pontua que os dois lados da pista precisaram ser interditados, pois a obra executada será mais complexa que o serviço realizado no local em 2025.

De acordo com a Seinfra os serviços incluem a escavação das laterais, retirada do material inadequado e reforço do pegão de concreto, garantindo a estabilidade da ponte.

Para garantir maior sustentação será implantado um colchão de reno no leito do córrego, solução que evita novas erosões. Em seguida, serão recompostos os aterros dos encabeçamentos e refeita a capa asfáltica para liberar o tráfego com segurança.

Esclarece ainda que as etapas iniciais como escavação e análise técnica, já foram concluídas.

A Seinfra esclarece ainda que devido as chuvas constantes, as máquinas não estiveram no local nos últimos dias, pois compromete a segurança dos trabalhadores. A retomada das atividades nesta semana, a depender das condições climáticas.

