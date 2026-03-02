Recém-nascido é resgatado por policiais após ser deixado em caixa de papelão na GO-403

Bebè foi encontrado ainda com parte do cordão umbilical. Polícia Civil vai investigar responsável pelo crime

Recém-nascido foi resgatado e levado para unidade médica. (Foto: Reprodução)

Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma caixa de papelão às margens da GO-403, na zona rural de Caldazinha, no fim da tarde deste domingo (1º).

Conforme apurado pela reportagem, uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário realizava patrulhamento na rodovia quando percebeu uma caixa de papelão próxima a uma árvore.

Ao retornarem para averiguar o objeto, os policiais encontraram dentro da caixa um recém-nascido do sexo masculino, ainda com parte do cordão umbilical.

Imediatamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local.

Após o atendimento inicial, o bebê foi encaminhado para a Maternidade Aristina Cândida, em Senador Canedo, onde permaneceu sob cuidados médicos.

O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso. A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz.

A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do abandono e identificar o responsável pelo crime.

 

 

