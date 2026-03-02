Segundo a psicologia, quem não responde mensagens imediatamente pode ter maior inteligência emocional

Pequenas atitudes diárias escondem sinais profundos sobre maturidade pessoal

Magno Oliver - 02 de março de 2026

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Em tempos de muita informação, notificações constantes em grupos e redes sociais e cobranças por respostas rápidas, a demora em retornar uma mensagem costuma ser vista como desinteresse. Você já passou por isso?

No entanto, estudos em psicologia comportamental indicam que essa pausa pode representar exatamente o oposto: um sinal de maturidade emocional.

Especialistas apontam que a capacidade de adiar uma resposta demonstra controle interno e consciência sobre a própria reação.

O conceito de inteligência emocional, popularizado pelo psicólogo e escritor Daniel Goleman, envolve competências como autocontrole, empatia e autorregulação.

A explicação é que ao evitar uma reação imediata diante de uma notificação, o indivíduo permite que áreas racionais do cérebro processem a informação antes de qualquer resposta impulsiva. Essa prática reduz conflitos, evita mal-entendidos e melhora a qualidade da comunicação.

Pesquisas divulgadas pela American Psychological Association destacam que o gerenciamento saudável do tempo digital está associado a menores níveis de estresse e ansiedade.

A instituição aponta que estabelecer limites no uso de tecnologias contribui para preservar foco, energia mental e bem-estar psicológico. A resposta consciente, nesse contexto, funciona como uma ferramenta de proteção emocional.

Especialistas afirmam que responder instantaneamente a todas as mensagens pode criar uma expectativa de disponibilidade permanente, algo difícil de sustentar a longo prazo.

Ao escolher o momento adequado para interagir, a pessoa reforça limites pessoais e fortalece relações baseadas em clareza e respeito.

Mais do que um simples atraso, a pausa estratégica pode revelar equilíbrio, maturidade e domínio das próprias emoções em um mundo cada vez mais acelerado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!