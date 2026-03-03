Dieta com economia: Rio Vermelho oferece saudáveis com desconto especial

Qualidade, variedade e preço baixo para quem quer manter a dieta em dia

Isabella Valverde - 03 de março de 2026

Rio Vermelho Atacadista, localizado na antiga Pecuária. (Foto: Reprodução)

Na hora de preparar as refeições, não podem faltar alimentos saudáveis para manter uma rotina equilibrada.

Verduras, legumes, frutas, snacks… sempre há aquele item indispensável no carrinho na hora de ir ao mercado.

No Rio Vermelho, é possível encontrar tudo para uma alimentação balanceada, com qualidade e o melhor preço.

Às segundas e terças-feiras, a seção de produtos saudáveis conta com 20% de desconto, garantindo um carrinho completo sem pesar no bolso.

Mantendo o compromisso com a qualidade e a satisfação dos clientes, o Rio Vermelho oferece opções para quem quer comer bem, com praticidade e economia.

Além de um hortifrúti completo, o supermercado também disponibiliza whey protein, barrinhas de cereal, bebidas proteicas e diversas outras opções para complementar a dieta.

Com unidades nos bairros Jundiaí, Maracanã e Pedro Ludovico, o Rio Vermelho é o destino certo para quem busca saúde e economia no dia a dia.

