Afra: uma heroína de quatro patas que honrou Goiás até o fim

Sua história permanece viva na memória de cada vida que ajudou a salvar, de cada família que encontrou respostas, de cada profissional que trabalhou ao seu lado

Seliane da SOS - 04 de março de 2026

(Foto: Arquivo Pessoal)

Hoje escrevo com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Afra não foi apenas uma integrante do Corpo de Bombeiros. Ela foi símbolo de coragem, disciplina e amor ao próximo. Uma verdadeira heroína que dedicou sua vida a salvar outras vidas.

Afra atuou em buscas por pessoas desaparecidas, tanto em áreas rurais quanto urbanas. Também auxiliou em solicitações da Polícia Civil em ocorrências sensíveis e complexas. Esteve presente na Operação Petrópolis, em 2022, e na missão do Rio Grande do Sul, em 2024 — momentos marcados por desafios extremos e pelo espírito de união entre as forças de segurança de vários estados.

Foram dias intensos, de muito trabalho e entrega. Nada teria sido possível sem o apoio dos militares de Goiás e de profissionais de outras regiões que atuaram em conjunto nas operações. Afra fazia parte dessa engrenagem de coragem e comprometimento.

Após a missão no Rio Grande do Sul, entrou para a reserva e teve sua aposentadoria oficializada em maio de 2024. Passou a viver com seu condutor, cercada de carinho e respeito.

Mesmo aposentada, ainda visitava o canil, interagia com outros cães e auxiliava nos passeios com os filhotes — como se continuasse ensinando pelo exemplo, com a serenidade de quem cumpriu sua missão com excelência.

Ao longo da carreira, conquistou cinco certificações importantes, incluindo busca rural, busca urbana e atuação em operações especializadas, demonstrando o alto nível técnico que alcançou.

Tive a honra de conceder a ela uma Medalha de Reconhecimento, como forma de simbolizar a gratidão da nossa cidade por tudo o que representou. Foi um gesto simples diante da grandeza do seu legado.

Hoje nos despedimos de Afra com respeito e reverência. Sua história permanece viva na memória de cada vida que ajudou a salvar, de cada família que encontrou respostas, de cada profissional que trabalhou ao seu lado.

Afra foi mais que uma companheira de farda.

Foi lealdade, bravura e serviço transformados em exemplo.

