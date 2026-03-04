É de 40 ou de 60 km/h? Duplicidade de radares gera confusão entre motoristas que passam pela GO-080
Dois dispositivos instalados um ao lado do outro apontam valores diferentes como velocidade máxima permitida na rodovia
Uma confusão entre dois radares de velocidade instalados no mesmo local tem gerado transtorno entre condutores que dirigem pela GO-080, no trecho entre Goianésia e Jaraguá, a cerca de 160 quilômetros de Goiânia.
O motivo é que os dispositivos de fiscalização, que estão um ao lado do outro, apontam valores diferentes como velocidade máxima permitida na rodovia: um como 40 km/h e o outro com 60 km/h.
A situação foi flagrada em vídeo publicado nessa terça-feira (03) pelo perfil @gb.motors_ no Instagram.
- Equatorial prevê quase 400 mil obras na rede elétrica em Goiás durante 2026; veja o que já foi feito em Goiânia e Anápolis
- Anápolis oferece vacina gratuita contra bronquiolite para bebês; veja onde aplicar e que documentos levar
- Chuva de 70 mm inunda creche em Posse e mobiliza resgate de 94 crianças
“Olha que louco isso aqui: o radar é de 40 ou é 60 km/h? Aí você chega aqui, tem dois radar, um de 40 e outro de 60. E agora, qual que é o certo de passar, 40 ou 60? Loucura, meus amigos!”, disse o condutor.
Nos comentários, a situação repercutiu entre os seguidores, onde muitos brincaram com a ‘bagunça’ gerada pela sinalização na GO-080.
“Na dúvida passei de 50”, disse um. “E cada um deles marcaram velocidade diferente no mesmo carro”, disse outro, notando a divergência nas velocidades aferidas pelos radares.
“Quando é assim você soma os dois pela regra atual. Nesse caso é de 100km/h. Espero ter ajuda”, ironizou um terceiro.
O Portal 6 apurou que a via é gerida pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Em nota, o órgão informou que a velocidade máxima correta na via é de 40 km/h.
Informou ainda que o segundo equipamento instalado, o de 60 km/h, fará a substituição do primeiro, que ainda não foi removido.
Confira a nota da Goinfra:
A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) esclarece que a velocidade máxima permitida nesse trecho da GO-080, entre Goianésia e Jaraguá, é de 40 km/h, conforme o equipamento de fiscalização atualmente em operação no local.
Um segundo equipamento foi instalado no trecho, mas ainda não está operando. Essa substituição integra a ação Movimento Seguro, programa que prevê a modernização do monitoramento das rodovias goianas e, em alguns casos, conforme apontado em estudos técnicos, a velocidade máxima permitida irá sofrer alterações.
A Goinfra notificou a empresa responsável que já fez a devida sinalização e proteção do equipamento, evitando qualquer interpretação equivocada por parte dos condutores que trafegam pela rodovia.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!