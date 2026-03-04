É de 40 ou de 60 km/h? Duplicidade de radares gera confusão entre motoristas que passam pela GO-080

Dois dispositivos instalados um ao lado do outro apontam valores diferentes como velocidade máxima permitida na rodovia

Ícaro Gonçalves - 04 de março de 2026

Uma confusão entre dois radares de velocidade instalados no mesmo local tem gerado transtorno entre condutores que dirigem pela GO-080, no trecho entre Goianésia e Jaraguá, a cerca de 160 quilômetros de Goiânia.

O motivo é que os dispositivos de fiscalização, que estão um ao lado do outro, apontam valores diferentes como velocidade máxima permitida na rodovia: um como 40 km/h e o outro com 60 km/h.

A situação foi flagrada em vídeo publicado nessa terça-feira (03) pelo perfil @gb.motors_ no Instagram.

“Olha que louco isso aqui: o radar é de 40 ou é 60 km/h? Aí você chega aqui, tem dois radar, um de 40 e outro de 60. E agora, qual que é o certo de passar, 40 ou 60? Loucura, meus amigos!”, disse o condutor.

Nos comentários, a situação repercutiu entre os seguidores, onde muitos brincaram com a ‘bagunça’ gerada pela sinalização na GO-080.

“Na dúvida passei de 50”, disse um. “E cada um deles marcaram velocidade diferente no mesmo carro”, disse outro, notando a divergência nas velocidades aferidas pelos radares.

“Quando é assim você soma os dois pela regra atual. Nesse caso é de 100km/h. Espero ter ajuda”, ironizou um terceiro.

O Portal 6 apurou que a via é gerida pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Em nota, o órgão informou que a velocidade máxima correta na via é de 40 km/h.

Informou ainda que o segundo equipamento instalado, o de 60 km/h, fará a substituição do primeiro, que ainda não foi removido.

Confira a nota da Goinfra:

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) esclarece que a velocidade máxima permitida nesse trecho da GO-080, entre Goianésia e Jaraguá, é de 40 km/h, conforme o equipamento de fiscalização atualmente em operação no local.

Um segundo equipamento foi instalado no trecho, mas ainda não está operando. Essa substituição integra a ação Movimento Seguro, programa que prevê a modernização do monitoramento das rodovias goianas e, em alguns casos, conforme apontado em estudos técnicos, a velocidade máxima permitida irá sofrer alterações.

A Goinfra notificou a empresa responsável que já fez a devida sinalização e proteção do equipamento, evitando qualquer interpretação equivocada por parte dos condutores que trafegam pela rodovia.

