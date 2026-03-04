UniEVANGÉLICA oferece exames e check-up gratuitos para população de Anápolis

Trabalhos incluem exames pulmonares, cardíacos, renais e imunológicos, além de avaliação detalhada de força e composição de massa muscular

Davi Galvão - 04 de março de 2026

Exames estarão sendo realizados gratuitamente na UniVANGÉLICA. (Foto: Ilustração)

O Laboratório de Pesquisa em Imunologia Pulmonar da UniEvangélica lançou o projeto “Respira Anápolis”, uma iniciativa social que oferece exames diagnósticos gratuitos para a comunidade.

O foco central da ação é a detecção precoce da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), condição que afeta severamente fumantes e ex-fumantes, mas o programa também contempla uma avaliação cardiovascular e muscular completa.

De acordo com o coordenador do laboratório e responsável pelo projeto, Dr. Rodolfo de Paula Vieira, a iniciativa surge para preencher uma lacuna no atendimento especializado na região.

“A gente tem percebido aqui em Anápolis a falta, na verdade, muito grande de um atendimento na área respiratória, tanto do ponto de vista diagnóstico, quanto do ponto de vista de tratamento e acompanhamento desses pacientes”, afirma o professor.

Check-up completo e acompanhamento

A avaliação oferecida pelo projeto não se restringe apenas aos pulmões. Os participantes passam por um circuito de exames com duração aproximada de duas horas, que inclui:

Função Pulmonar: Testes específicos para identificar DPOC, asma e bronquite.

Imunologia e Hematologia: Hemograma completo e dosagem de substâncias sanguíneas.

Avaliação Metabólica e Renal: Exames de urina 1.

Composição Corporal: Análise de massa muscular, gordura e força (identificação de desequilíbrios musculares).

Saúde Cardiovascular: Avaliação do sistema cardíaco.

Foco no diagnóstico da DPOC

A DPOC é uma enfermidade que combina o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Por ter uma progressão lenta e não possuir cura, o diagnóstico antecipado é fundamental para garantir a qualidade de vida do paciente.

Segundo o Dr. Rodolfo, dados do SUS indicam que mais de 27% dos idosos no Brasil sofrem com a doença, enquanto na faixa acima de 45 anos (fumantes ou ex-fumantes), o índice varia entre 17% e 18%.

“Se a pessoa for diagnosticada de uma maneira precoce com a DPOC, ela pode receber o tratamento precoce também e consequentemente a progressão da doença vai ser muito mais lenta e a gente diz talvez ela nem morra por conta das consequências da DPOC”, explica o coordenador.

Critérios de participação e benefícios

Embora o projeto da UniEVANGÉLICA priorize pessoas acima de 45 anos, especialmente aquelas com histórico de tabagismo, o programa está aberto para qualquer cidadão a partir dos 18 anos.

Os pacientes diagnosticados com a doença durante o mutirão são convidados a integrar protocolos de pesquisa clínica.

Nesses casos, o projeto oferece, sem custos, suplementos alimentares ou medicamentos fornecidos por indústrias parceiras durante o período do estudo, que pode durar de três meses a um ano.

Os participantes também contam com monitoramento contínuo via grupos de suporte e reavaliações periódicas.

Não podem participar usuários de entorpecentes e também os etilistas (que consomem bebida alcoólica mais do que 1x por semana).

Serviço

Os atendimentos ocorrem no prédio de pesquisa da UniEvangélica, no Laboratório de Imunologia Pulmonar (subsolo).

Interessados devem realizar o agendamento prévio para a bateria de exames através do (62) 99384-9090 e (62) 99261-8005.

