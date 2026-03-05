Adeus, esquecimento: Banco Central libera funcionalidade no Pix para todos os brasileiros cadastrados

Nova função do Pix permite pagamentos automáticos recorrentes, mas exige atenção dos usuários na hora de autorizar cobranças

Gabriel Dias - 05 de março de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Uma nova funcionalidade ligada ao Pix vai facilitar a vida de quem utiliza transferências instantâneas no dia a dia.

A novidade promete facilitar o pagamento de despesas recorrentes, mas também exige atenção dos usuários que possuem chave Pix cadastrada.

O Banco Central divulgou informações detalhadas sobre o Pix Automático, modalidade criada para permitir pagamentos periódicos sem a necessidade de autorizar cada transação manualmente.

A ferramenta foi desenvolvida para facilitar compromissos financeiros que se repetem todos os meses, como contas de energia, telefone, mensalidades escolares, academias e serviços de assinatura.

A principal característica do sistema é a autorização única. Após permitir o recurso, o usuário concorda previamente com cobranças recorrentes que passam a ser realizadas de forma automática nas datas programadas.

A ideia é tornar a gestão financeira mais prática e diminuir o risco de esquecimentos ou atrasos em pagamentos.

O Pix Automático entrou oficialmente em funcionamento em 16 de junho de 2025. Posteriormente, em 13 de outubro do mesmo ano, as instituições financeiras passaram a ser obrigadas a oferecer essa modalidade aos clientes, ampliando o acesso à ferramenta em todo o sistema bancário.

O modelo também envolve empresas que prestam serviços recorrentes, como academias, escolas e plataformas de streaming. Essas empresas podem disponibilizar o Pix Automático como forma de pagamento em seus sistemas.

De acordo com o Banco Central, a empresa responsável pela cobrança envia o pedido ao banco alguns dias antes do vencimento.

A instituição, então, agenda o pagamento e notifica o cliente pelo aplicativo, permitindo que ele confira os dados da cobrança com antecedência.

Na data definida, o valor é debitado automaticamente da conta do usuário, seguindo as regras previamente autorizadas.

Entre as configurações possíveis estão a definição de um valor máximo por cobrança e a possibilidade de usar crédito caso não haja saldo disponível na conta.

