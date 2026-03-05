Nova era da internet: Starlink lança pacote que pode virar ‘pesadelo’ das operadoras e atrair milhares de consumidores brasileiros

Plano familiar com 25% de desconto, antena mini gratuita em promoção, pagamento via Pix e mais franquia no plano viagem estão entre as novidades anunciadas no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 05 de março de 2026

(Foto: Freepik)

A Starlink lançou no Brasil um novo pacote promocional que combina desconto, facilidades de pagamento e benefícios extras. Com isso, a empresa amplia a disputa com operadoras tradicionais de banda larga, principalmente em regiões onde a fibra óptica ainda não atende com qualidade.

As informações foram apresentadas pelo criador de conteúdo Bruno Teles, que detalhou as mudanças no formato de contratação da internet via satélite no país.

Plano familiar amplia desconto e reduz custo mensal

O principal destaque do novo pacote da Starlink no Brasil é o plano familiar. Nesse modelo, o cliente contrata duas assinaturas e recebe 25% de desconto no valor total. Segundo o relato, o custo combinado pode cair de cerca de R$ 472 para aproximadamente R$ 354 por mês.

Além do desconto, a empresa oferece a antena mini gratuita dentro do período promocional. Assim, o pacote se torna mais atrativo para quem precisa de dois pontos de conexão, como casa e trabalho ou residência principal e imóvel de temporada.

Dessa maneira, a Starlink não apenas reduz o preço, mas também aumenta o volume por cliente e estimula maior permanência no serviço.

Pix facilita adesão no Brasil

Outro ponto estratégico envolve o pagamento via Pix. A empresa agora aceita o meio de pagamento tanto para a compra do equipamento quanto para a mensalidade.

Como o Pix já faz parte da rotina financeira de milhões de brasileiros, a mudança reduz a dependência de cartão de crédito e amplia o acesso ao serviço. Consequentemente, a empresa diminui barreiras de entrada e aumenta o potencial de conversão.

Plano viagem ganha mais franquia

Além do plano familiar, a Starlink reforçou o plano viagem. O pacote de R$ 315 passou a oferecer 100 GB de franquia, mantendo o mesmo preço.

Com essa alteração, o serviço se torna mais competitivo para usuários que precisam de mobilidade ou internet de backup. Por isso, quem divide rotina entre cidade e campo pode enxergar mais vantagem na contratação.

Empresa tenta reconquistar antigos clientes

A estratégia comercial também inclui campanhas de retorno para quem já cancelou o serviço. Entre as condições mencionadas, aparece desconto de até 50% mediante contrato de dois anos.

Ao adotar essa política, a empresa busca reduzir cancelamentos e recuperar parte da base perdida. Ao mesmo tempo, fortalece a presença no mercado brasileiro, considerado estratégico pela ampla demanda fora dos grandes centros urbanos.

Concorrência com operadoras tradicionais

Apesar das vantagens comerciais, a internet via satélite ainda apresenta limitações quando comparada à fibra óptica, especialmente em transmissões ao vivo prolongadas. Ainda assim, usuários relatam bom desempenho em jogos online, envio de arquivos e videochamadas.

Testes citados apontam velocidades próximas de 280 Mb na antena mini, enquanto equipamentos maiores podem alcançar índices superiores.

Portanto, o impacto sobre as operadoras tradicionais deve ocorrer principalmente em nichos específicos, como áreas periféricas, regiões rurais e locais onde a infraestrutura de fibra não entrega estabilidade satisfatória.

