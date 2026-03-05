Quem cancelar consórcio pode ter direito à devolução imediata do que pagou, decide Justiça

Mesmo que o contrato preveja espera até o fim do grupo, decisões judiciais têm limitado retenções e garantido restituição corrigida ao consumidor

Gustavo de Souza - 05 de março de 2026

Assinatura de contrato (Foto: Reprodução)

Desistir de um consórcio não significa perder tudo o que foi pago. Embora a devolução não seja automática na maioria dos casos, decisões judiciais têm assegurado o direito à restituição dos valores, com correção monetária, e barrado cobranças consideradas abusivas.

O tema é recorrente nos tribunais e já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fixou entendimento sobre como deve funcionar a devolução ao consorciado desistente ou excluído.

O que diz o STJ sobre a devolução

No chamado Tema 312, o STJ definiu que a restituição das parcelas pagas é devida ao consorciado desistente ou excluído. No entanto, a regra geral é que o pagamento ocorra até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme previsto em contrato.

Isso significa que, como norma padrão, a devolução não é imediata. Porém, há exceções. Em algumas situações, quando há previsão contratual e mecanismos internos como sorteio de cotas excluídas, o pagamento pode ocorrer antes do fim do grupo.

Correção monetária é obrigatória

Outro ponto pacificado é que os valores devolvidos devem ser corrigidos monetariamente. A Súmula 35 do STJ estabelece que incide correção sobre as parcelas pagas quando ocorre a restituição.

Na prática, isso impede que o consumidor receba valor inferior ao que efetivamente desembolsou ao longo do tempo.

Multas, taxas e limites

A Lei nº 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios no Brasil, permite a cobrança de multa por descumprimento contratual. No entanto, essas cobranças devem estar previstas em contrato e não podem ser abusivas.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são nulas. Além disso, o STJ já consolidou que a taxa de administração pode ser superior a 10%, mas isso não autoriza retenção integral ou condições desproporcionais.

Quando a devolução pode ser antecipada

Em casos específicos, o Judiciário tem reconhecido a possibilidade de restituição antes do encerramento do grupo, especialmente quando há irregularidades contratuais ou retenções consideradas excessivas.

Cada situação é analisada individualmente, levando em conta o contrato, o estágio do grupo e a eventual existência de prejuízo coletivo.

O que o consumidor deve fazer

Especialistas orientam que o consorciado guarde contrato, comprovantes de pagamento e comunicações feitas à administradora. Caso identifique retenção indevida ou cláusula abusiva, é possível buscar o Procon, a Defensoria Pública ou ingressar com ação judicial.

O entendimento consolidado é claro: quem desiste do consórcio tem direito à devolução do que pagou, com correção. A discussão, na maioria das vezes, está no prazo e nos descontos aplicados — e é justamente aí que a Justiça tem sido chamada a intervir.

