Aos 75 anos, idoso e ex-aluno da EJA conquista segunda aprovação para Biologia em universidade federal

João José de Carvalho, conhecido como “seu Janjão”, voltou a ser aprovado em Ciências Biológicas na UFPI e reforça que nunca é tarde para estudar

Gabriel Yuri Souto - 06 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Aos 75 anos, João José de Carvalho celebrou a segunda aprovação no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Ex-aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual, ele concluiu os estudos no Centro Estadual de Tempo Integral Reunida de Patos, em Patos do Piauí.

Conhecido como “seu Janjão”, o estudante mostra que determinação não tem idade. O sonho de cursar Biologia começou anos atrás. No entanto, ele precisou interromper a graduação após a primeira aprovação.

“Na primeira aprovação, enfrentei problemas com a distância, porque moro em outro município, e também tive limitações físicas que me obrigaram a me afastar da universidade. Agora, com essa segunda chance, voltei a sentir aquela emoção e estou ainda mais motivado”, afirmou.

Exemplo para a família

Avô de cinco netos, seu Janjão afirma que deseja mais do que uma realização pessoal. Segundo ele, o objetivo também é servir de inspiração para a família e concluir o ensino superior.

“Para mim, o homem é o que a educação faz dele. Nunca é tarde para estudar. Conhecimento é algo que levamos para a vida inteira. É o que nos torna cidadãos livres”, destacou.

Além da história individual, os números reforçam o avanço da educação de jovens e adultos no estado. Em 2026, 186 estudantes da EJA da rede estadual conquistaram aprovação na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Em seguida, outros 125 garantiram vaga na segunda chamada, totalizando 311 aprovações em universidades públicas do Piauí.

Educação como recomeço

Para o secretário estadual da Educação, Rodrigo Torres, trajetórias como a de seu Janjão evidenciam o papel transformador da EJA.

“A trajetória de seu Janjão reforça que a escola pública é espaço de recomeços e oportunidades em qualquer idade. A EJA, assim como o programa Alfabetiza Piauí, garante acesso, permanência e aprendizagem a quem precisou interromper os estudos”, afirmou o gestor.

As informações foram divulgadas pelo Governo do Piauí.

