Não é na Suíça, nem na Noruega: o país mais rico do mundo por renda per capita

Com pouco mais de 40 mil habitantes e forte setor financeiro, país lidera rankings globais de renda per capita

Gabriel Dias - 06 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Alpine Traveler)

Quando se fala nos países mais ricos do planeta, nomes como Suíça e Noruega costumam aparecer imediatamente.

No entanto, é um pequeno território europeu, muitas vezes esquecido nos mapas, que lidera rankings globais de renda per capita: Liechtenstein.

Encravado entre a Suíça e a Áustria, o principado tem pouco mais de 40 mil habitantes e uma das economias mais robustas proporcionalmente ao tamanho.

O alto desempenho é impulsionado por um setor financeiro consolidado, ambiente favorável a negócios e forte presença de indústrias especializadas, especialmente nas áreas de tecnologia e manufatura de precisão.

Apesar do território reduzido, Liechtenstein abriga um número expressivo de empresas e apresenta uma das maiores concentrações de companhias por habitante no mundo.

A combinação entre estabilidade política, baixa carga tributária corporativa e integração econômica com a Suíça fortalece o cenário de prosperidade.

Outro fator relevante é o perfil da força de trabalho. O país recebe diariamente milhares de trabalhadores estrangeiros que vivem em nações vizinhas, mas contribuem para a geração de riqueza local — um modelo que amplia a produtividade sem pressionar excessivamente o sistema interno.

Com alto padrão de vida, baixos índices de desemprego e renda média elevada, Liechtenstein consolida-se como o país mais rico do mundo quando o critério é renda per capita.

Um microestado que prova que tamanho territorial não é sinônimo de limitação econômica.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!