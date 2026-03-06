Não é só temperar: 4 erros ao preparar frango na frigideira que deixam a carne seca sem você perceber

Pequenos hábitos durante o preparo podem comprometer a textura do frango e o erro costuma passar despercebido na rotina da cozinha

Layne Brito - 06 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Frango na frigideira parece uma daquelas receitas “sem mistério” até o momento em que você corta o filé e percebe que ele ficou branco demais, duro e sem suculência.

E o pior é que isso acontece mesmo quando o tempero está bom. Na prática, o que deixa o frango seco quase nunca é falta de sal ou de alho, mas sim alguns erros repetidos no preparo que vão roubando a umidade da carne sem dar sinais claros durante o processo.

A boa notícia é que dá para virar esse jogo com ajustes simples.

Um dos mais eficientes é fazer salmora antes, uma técnica rápida que ajuda o frango a reter líquido e ficar macio por dentro, mesmo na frigideira.

A seguir, veja 4 erros comuns que ressecam o frango e como corrigir.

1. Colocar o frango direto da geladeira na panela.

Quando a carne entra gelada na frigideira quente, o lado de fora tende a “selar” rápido enquanto o interior demora a aquecer.

Isso aumenta o tempo total no fogo e, quanto mais tempo, mais chance de secar.

Como evitar: deixe o frango fora da geladeira por 10 a 15 minutos antes de grelhar, só para perder o choque térmico.

2. Exagerar no fogo alto do começo ao fim

Fogo alto é ótimo para dourar, mas manter a frigideira quente demais por muito tempo faz a água da carne evaporar rápido.

Resultado: frango com aparência bonita, mas seco por dentro.

Como evitar: comece em fogo médio-alto para dourar e depois reduza para médio ou baixo para terminar o cozimento sem “torrar” a suculência.

3. Ficar virando e apertando o frango o tempo todo

Virar a cada poucos segundos e apertar com a espátula para “ver se está pronto” é um dos caminhos mais rápidos para perder suco.

Além disso, mexer demais impede uma boa crosta e prolonga o cozimento.

Como evitar: deixe dourar de um lado sem mexer, vire uma vez e finalize. E evite pressionar a carne.

4. Pular a salmora e depender só do tempero

Tempero dá sabor, mas não garante suculência.

A salmora, por outro lado, ajuda a carne a reter água e ficar mais macia, reduzindo o risco de ressecar mesmo se você errar um pouco no tempo.

Como fazer salmora rápida:

Misture 1 litro de água com 1 colher de sopa de sal

Coloque o frango (filés, cubos ou tiras) e deixe por 15 a 30 minutos

Retire, seque bem com papel toalha e só então tempere e vá para a frigideira

Dica importante: como o frango já absorveu sal, ajuste o tempero para não salgar demais.

Depois de tirar da frigideira, cortar na hora faz o líquido “correr” e a carne parece mais seca.

Como evitar: deixe o frango descansar 2 a 3 minutos antes de fatiar.

Com esses ajustes e a salmora como aliada, o frango na frigideira deixa de ser loteria e vira um preparo mais previsível, dourado por fora e suculento por dentro, mesmo na correria do dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!