Nova lei em vigor proíbe a entrada de pets em praias brasileiras das 9h às 17h
Decreto desta cidade libera circulação de pets apenas em áreas delimitadas e fora do horário de maior movimento
Quem costuma levar seus pets para passear na areia precisará redobrar a atenção. Esse hábito, familiar para moradores de cidades litorâneas, foi contestado por um decreto da Prefeitura de Florianópolis que restringe a presença de cães nas praias do Campeche e dos Ingleses, duas das mais movimentadas da capital catarinense.
A partir de agora, os animais só podem circular em áreas delimitadas e sinalizadas até as 9h e após as 17h. Entre 9h e 17h, a permanência de pets na faixa de areia está proibida.
Critérios para escolha das praias
Segundo informações divulgadas pela administração municipal, a escolha das duas praias levou em consideração o grande fluxo de visitantes e a extensa faixa de areia, que permite a delimitação de trechos específicos para a circulação dos animais.
A proposta é organizar o uso dos espaços públicos e promover uma convivência equilibrada entre tutores, banhistas e demais frequentadores da orla.
Exigências para os tutores
Nos horários permitidos, os cães devem estar devidamente identificados com coleira contendo nome e telefone do responsável. O tutor precisa ser maior de 18 anos e apresentar carteira de vacinação atualizada do animal.
Também é obrigatória a coleta imediata das fezes, com descarte adequado, conforme as normas municipais.
Além disso, os animais não podem estar em período de cio ou pré-cio e devem apresentar comportamento sociável, sem histórico de agressividade.
Demais praias seguem com proibição
Nas outras praias da capital catarinense, a entrada de cães continua proibida, sem flexibilização de horários ou delimitação de áreas.
Placas informativas foram instaladas nos trechos autorizados para orientar moradores e turistas sobre as novas regras. A prefeitura afirma que o objetivo é garantir organização e segurança na utilização da orla.
