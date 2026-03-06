Polícia Civil prende ‘dopadora em série’ em Anápolis; suspeita atraía idosos em aplicativos de namoro

Em entrevista ao Portal 6, delegado afirmou que há indícios de que jovem fez vítimas em várias cidades do Brasil

Jovem foi presa em Anápolis, suspeita de roubar as vítimas que conheceu em aplicativos de namoro. (Foto: Divulgação/PC)
A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu, nesta sexta-feira (06), em Anápolis, uma jovem suspeita de roubar ao menos três idosos por meio de aplicativos de namoro através do golpe do famoso “Boa noite, Cinderela”.

Os agentes localizaram a investigada, que aparece nas imagens de vestido roxo, enquanto ela tentava fugir, mas foi abordada.

Em entrevista ao Portal 6, o delegado Gil Fonseca Bathaus, responsável pelas investigações, esclareceu que embora ela tenha sido encontrada e presa em Anápolis, os crimes em questão foram praticados em Goiânia.

Para além, ele pontuou que a jovem não possui endereço fixo no estado e que as os indícios são de que ela tenha praticado atos parecidos por todo o país.

Segundo as investigações, a jovem utilizava aplicativos de namoro para selecionar as vítimas.

Após ganhar a confiança dos alvos e marcar encontros, inclusive nas residências deles, ela administrava substâncias sedativas, o golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela”.

Com as vítimas inconscientes, a investigada subtraía dinheiro, celulares e outros objetos. Além disso, ela utilizava uma máquina de cartões própria para transferir valores diretamente das contas bancárias dos alvos.

 

 

