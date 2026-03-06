Polícia Civil prende ‘dopadora em série’ em Anápolis; suspeita atraía idosos em aplicativos de namoro

Em entrevista ao Portal 6, delegado afirmou que há indícios de que jovem fez vítimas em várias cidades do Brasil

Davi Galvão - 06 de março de 2026

Jovem foi presa em Anápolis, suspeita de roubar as vítimas que conheceu em aplicativos de namoro. (Foto: Divulgação/PC)

A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu, nesta sexta-feira (06), em Anápolis, uma jovem suspeita de roubar ao menos três idosos por meio de aplicativos de namoro através do golpe do famoso “Boa noite, Cinderela”.

Os agentes localizaram a investigada, que aparece nas imagens de vestido roxo, enquanto ela tentava fugir, mas foi abordada.

Em entrevista ao Portal 6, o delegado Gil Fonseca Bathaus, responsável pelas investigações, esclareceu que embora ela tenha sido encontrada e presa em Anápolis, os crimes em questão foram praticados em Goiânia.

Para além, ele pontuou que a jovem não possui endereço fixo no estado e que as os indícios são de que ela tenha praticado atos parecidos por todo o país.

Segundo as investigações, a jovem utilizava aplicativos de namoro para selecionar as vítimas.

Após ganhar a confiança dos alvos e marcar encontros, inclusive nas residências deles, ela administrava substâncias sedativas, o golpe conhecido como “Boa Noite Cinderela”.

Com as vítimas inconscientes, a investigada subtraía dinheiro, celulares e outros objetos. Além disso, ela utilizava uma máquina de cartões própria para transferir valores diretamente das contas bancárias dos alvos.

