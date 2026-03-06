Quem realmente quer entender os fatos. E quem prefere não entender

José Fernandes - 06 de março de 2026

Imagem aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso)

Em uma cidade onde todo mundo tem opinião sobre política, talvez uma pergunta simples devesse vir antes de qualquer discussão: quem realmente quer entender os fatos?

Nos debates públicos em Anápolis, muitas vezes parece que parte das pessoas já tem a resposta pronta antes mesmo de ouvir o problema inteiro. O assunto pode ser saúde pública, obras ou gestão municipal. O roteiro quase sempre se repete: alguém acusa, alguém responde e a população tenta descobrir onde está a verdade.

Talvez isso explique por que uma frase do escritor americano Upton Sinclair, dita há quase um século, continua tão atual:

“É difícil fazer um homem entender algo quando seu salário depende de ele não entender.”

A idéia é simples: quando alguém ganha dinheiro, poder ou espaço defendendo uma posição, muitas vezes fica difícil aceitar fatos que apontem o contrário.

Em ano de eleição isso se intensifica. O debate vira uma verdadeira guerra de narrativas.

Uns dizem: “os médicos do SUS estão há três meses sem receber”. O outro lado responde: “não existe servidor da prefeitura com salário atrasado”.

Outro exemplo: alguém afirma que o hospital municipal deixou de realizar determinada cirurgia. A instituição responde que continua operando, mas em outro ritmo porque há novas especialidades. No meio dessa disputa, ambos podem estar certos ou apenas apresentando partes diferentes da realidade.

Não é raro ver críticas feitas sem analisar o problema inteiro. Outras vezes, ignora-se algo positivo simplesmente porque foi realizado por um adversário político. Em muitos casos, entender a realidade significaria admitir que estava errado. E isso pode custar influência, espaço ou visibilidade.

Democracia funciona justamente porque existe fiscalização. O problema começa quando a crítica deixa de buscar a verdade e passa a servir apenas para sustentar uma narrativa.

No fim das contas, a frase de Sinclair continua sendo um bom alerta: sempre vale a pena perguntar quem realmente quer entender os fatos e quem prefere não entender.

Porque, às vezes, não é falta de informação. É apenas conveniência e falta de caráter. É isso.

