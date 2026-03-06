Segundo cientistas comportamentais, pessoas que preferem a solidão podem ter relações mais saudáveis consigo mesmas

Hábito de se afastar do excesso de interações pode revelar mais sobre equilíbrio emocional do que muita gente imagina

Layne Brito - 06 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Em um mundo cada vez mais acelerado e barulhento, estar sozinho ainda costuma ser confundido com sofrimento, carência ou isolamento. Mas especialistas em comportamento humano vêm chamando atenção para outro lado dessa experiência: a solidão escolhida pode ser, na verdade, um sinal de conexão mais profunda consigo mesmo.

Pessoas que preferem momentos de solitude, em vez de interações constantes, nem sempre estão se afastando dos outros por dificuldade.

Em muitos casos, elas apenas encontram valor no próprio silêncio, na própria rotina e na possibilidade de refletir sem interrupções.

Essa escolha pode contribuir para o autoconhecimento, fortalecer a autonomia e até melhorar a forma como lidam com emoções e decisões do dia a dia.

A avaliação de cientistas comportamentais é que quem aprecia a própria companhia tende a desenvolver uma relação interna mais estável.

Isso significa reconhecer limites, entender sentimentos com mais clareza e não depender o tempo todo de validação externa para se sentir bem.

Esse comportamento também pode influenciar a forma como essas pessoas se relacionam com os outros.

Em vez de buscar quantidade, elas costumam priorizar vínculos mais profundos, leves e verdadeiros.

Ou seja, gostar de ficar só não significa rejeitar relações, mas selecionar melhor aquelas que realmente fazem sentido.

Ainda que o excesso de isolamento possa ser um alerta em alguns contextos, a solitude voluntária tem sido vista como uma experiência saudável quando vem acompanhada de bem-estar.

No fim das contas, aprender a gostar da própria companhia pode ser um dos sinais mais silenciosos de maturidade emocional.

