Briga por dívida de aluguel termina com dois mortos em praça de Rio Verde
Durante a confusão, vítima acabou tomando a faca usada pelo suspeito e o atacando de forma fatal no pescoço
Um desentendimento causado por uma dívida de aluguel resultou em duas mortes em uma praça situada no bairro Serra Dourada, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. A briga aconteceu na tarde deste sábado (07).
Os envolvidos, de 29 e 41 anos, já teriam discutido algumas horas antes por causa de uma quantia financeira que o mais velho devia à companheira do mais novo. A situação escalou quando os dois se encontraram na praça do setor.
Na briga, o homem teria sacado uma faca e atacado o jovem com diversos golpes pelo corpo. Em certo momento, a vítima teria reagido à agressão, tomado a arma branca e desferido um ataque no pescoço do suspeito.
- Médico galã de Trindade viraliza ao mostrar atendimento personalizado e exibir bíceps para paciente
- Famoso Atacadão de Goiânia pagará R$ 8 mil de indenização a ex-funcionário que desenvolveu ansiedade no trabalho
- Léo Stronda desembarca em Aparecida de Goiânia para inaugurar novo centro de treinamento
A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas encontrou os dois já inconscientes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local, mas pôde apenas constatar os óbitos.
Diante disso, também atuaram equipes da Polícia Científica e do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).
O caso, registrado como homicídio simples, segue sob tutela da Polícia Civil (PC), responsável por confirmar a dinâmica dos fatos e tomar as próximas medidas cabíveis.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!