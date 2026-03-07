Briga por dívida de aluguel termina com dois mortos em praça de Rio Verde

Durante a confusão, vítima acabou tomando a faca usada pelo suspeito e o atacando de forma fatal no pescoço

Natália Sezil - 07 de março de 2026

Briga aconteceu em uma praça situada no bairro Serra Dourada, em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Um desentendimento causado por uma dívida de aluguel resultou em duas mortes em uma praça situada no bairro Serra Dourada, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. A briga aconteceu na tarde deste sábado (07).

Os envolvidos, de 29 e 41 anos, já teriam discutido algumas horas antes por causa de uma quantia financeira que o mais velho devia à companheira do mais novo. A situação escalou quando os dois se encontraram na praça do setor.

Na briga, o homem teria sacado uma faca e atacado o jovem com diversos golpes pelo corpo. Em certo momento, a vítima teria reagido à agressão, tomado a arma branca e desferido um ataque no pescoço do suspeito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas encontrou os dois já inconscientes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu ao local, mas pôde apenas constatar os óbitos.

Diante disso, também atuaram equipes da Polícia Científica e do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

O caso, registrado como homicídio simples, segue sob tutela da Polícia Civil (PC), responsável por confirmar a dinâmica dos fatos e tomar as próximas medidas cabíveis.

