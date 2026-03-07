Confusão em posto de combustíveis termina em agressões e ameaça em Aparecida de Goiânia

Discussão durante abastecimento saiu do controle, mobilizou a PM e levou os envolvidos para a Central de Flagrantes da cidade

Da Redação - 07 de março de 2026

Durante a confusão, combustível foi arremessado contra o cliente, atingindo as roupas dele, o celular e também uma arma de cautela que ele portava. (Foto: Reprodução)

Uma confusão em um posto de combustíveis de Aparecida de Goiânia terminou em agressões mútuas, ameaça e na condução dos envolvidos para a Central Geral de Flagrantes, na tarde desta sexta-feira (06).

O caso aconteceu em um estabelecimento localizado no setor Chácaras Marivânia, após um desentendimento durante o abastecimento de um veículo.

O Portal 6 apurou que um soldade de 2ª classe da Polícia Militar (PM), de 33 anos, parou no local acompanhado da esposa, de 29, enquanto retornava de viagem. Durante o atendimento, ele teria se irritado ao perceber que o tanque do carro não havia sido completado, o que deu início a uma discussão com a frentista, de 37 anos.

A situação, no entanto, rapidamente saiu do controle e evoluiu para agressões físicas. Durante a confusão, combustível foi arremessado contra o cliente, atingindo as roupas dele, o celular e também uma arma de cautela que ele portava.

A PM foi acionada e, no local, o gerente do estabelecimento e o representante jurídico do posto acompanharam a análise das imagens do circuito de segurança para esclarecer a dinâmica do caso.

Diante da situação, todos os envolvidos foram levados para a unidade responsável pelo atendimento da ocorrência, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Apesar da gravidade da confusão, os três envolvidos informaram que não tinham interesse em representar criminalmente uns contra os outros.

