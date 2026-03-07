Mulher que sofreu queda no padrão de vida após divórcio ganha direito a indenização

Decisão do Superior Tribunal de Justiça reconhece possibilidade de alimentos compensatórios quando há perda significativa no padrão de vida após o fim do casamento

Gabriel Yuri Souto - 07 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O direito à indenização após divórcio tem chamado atenção após entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte reconhece que mulheres que sofrem queda significativa no padrão de vida depois do fim do casamento podem receber alimentos compensatórios.

A explicação apareceu nas redes sociais da advogada Maria Luiza Marques, especialista em pensão, guarda e divórcio.

Segundo ela, a medida busca corrigir desequilíbrios financeiros que surgem após a separação. Além disso, o mecanismo jurídico procura evitar que uma das partes enfrente empobrecimento repentino após anos de vida em comum.

A advogada afirma que esse direito não representa favor ou benefício eventual. Na verdade, trata-se de uma forma de reparação jurídica. Assim, a Justiça tenta equilibrar as condições econômicas entre os ex-cônjuges.

Quando a indenização pode ocorrer

A indenização pode surgir quando o divórcio provoca mudança brusca na condição financeira de um dos cônjuges.

Em muitos casos, uma das partes dedica grande parte da vida ao cuidado da casa, dos filhos e da organização familiar.

Muitas mulheres, por exemplo, deixam a carreira profissional para sustentar a estrutura da família. Com o passar dos anos, essa escolha gera dependência econômica.

Consequentemente, quando ocorre o divórcio, a ausência de renda própria provoca queda relevante no padrão de vida.

Por esse motivo, os chamados alimentos compensatórios podem ajudar a equilibrar a situação financeira entre as partes.

Entendimento do STJ

O Superior Tribunal de Justiça analisou o tema no Recurso Especial nº 2.129.308/SP.

Na decisão, os ministros destacaram que o fim do casamento não deve provocar empobrecimento repentino para quem ajudou a construir a vida familiar.

Por isso, a Justiça pode determinar indenização ou pensão compensatória quando identifica desequilíbrio financeiro entre os ex-cônjuges.

Orientação jurídica pode ajudar

Especialistas destacam que cada caso exige análise individual.

Isso porque fatores como tempo de casamento, padrão de vida durante a união, divisão de tarefas e situação financeira das partes influenciam diretamente na decisão judicial.

Portanto, mulheres que enfrentam dificuldades após o divórcio podem buscar orientação jurídica para entender se existe direito à compensação financeira.

As informações foram explicadas em vídeo pela advogada Maria Luiza Marques (@adv.marialuiza).

