Adeus, piscina cara: conheça a piscina feita com caixa d’água e deck de pinus que virou alternativa barata para enfrentar o calorão sem gastar muito

Daniella Bruno - 08 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Paloma Cipriano)

O calor extremo é um problema enfrentado por grande parte da população brasileira.

Em diversas regiões, as altas temperaturas fazem parte da rotina e as medidas mais comuns para aliviar o calor — como ventiladores, duchas rápidas ou sombra — nem sempre são suficientes para trazer conforto.

Diante disso, muitas pessoas sonham com uma solução mais refrescante. Afinal, sejamos sinceros: quem dera todos nós pudéssemos usufruir de uma boa e gelada piscina em um dia de calor intenso.

No entanto, infelizmente, essa não é a realidade da maioria das famílias, já que construir uma piscina tradicional exige alto investimento e bastante espaço disponível.

Mesmo assim, a falta de recursos não impediu que surgisse uma alternativa criativa. A força de vontade da Paloma Cipriano chamou atenção nas redes sociais justamente por mostrar que é possível encontrar soluções econômicas para enfrentar o calor.

Em seu canal no YouTube, ela divulgou todo o processo de criação de uma piscina improvisada em um espaço limitado, utilizando materiais simples e acessíveis.

O projeto rapidamente ganhou repercussão porque mostrou uma ideia prática e funcional.

Em vez de investir em uma piscina convencional, Paloma utilizou uma caixa d’água como estrutura principal e construiu ao redor dela um pequeno deck de madeira de pinus, criando um espaço de lazer compacto, seguro e bastante criativo.

Como funciona a piscina feita com caixa d’água

A proposta da piscina improvisada parte de um princípio simples: adaptar materiais já existentes para criar uma área de lazer funcional. Nesse caso, a caixa d’água funciona como o reservatório principal de água, enquanto a estrutura externa ajuda a dar mais estabilidade e conforto ao espaço.

Primeiramente, a caixa d’água é posicionada e nivelada cuidadosamente. Em seguida, são feitos reforços estruturais para garantir segurança e durabilidade. Depois, o deck de pinus envolve a caixa d’água, formando uma plataforma ao redor que facilita o acesso e torna o espaço mais agradável.

O deck não apenas melhora a estética da piscina, mas também transforma a estrutura improvisada em um ambiente de lazer confortável. Outro detalhe interessante é que a piscina improvisada ficou com cerca de 80 centímetros de altura, garantindo segurança e praticidade na utilização.

Por que a ideia chamou tanta atenção

A repercussão do projeto no YouTube aconteceu principalmente por causa da criatividade e do baixo custo. Enquanto piscinas convencionais podem custar milhares de reais, a versão improvisada utiliza materiais acessíveis e facilmente encontrados.

Além disso, a proposta se adapta bem a espaços menores, como quintais compactos ou áreas externas limitadas. Isso significa que mesmo quem não possui um grande terreno pode criar um espaço refrescante em casa sem gastar muito.

Outro ponto que despertou curiosidade foi o detalhamento do passo a passo. Ao mostrar cada etapa da construção no vídeo, Paloma comprovou que projetos simples podem ser realizados com planejamento, dedicação e criatividade.

Como resultado, muitas pessoas passaram a enxergar novas possibilidades para tornar seus ambientes mais confortáveis nos dias de calor intenso.

No fim das contas, iniciativas como essa demonstram como soluções criativas podem transformar a rotina. Com alguns materiais acessíveis, um pouco de planejamento e muita criatividade, é possível criar um espaço refrescante para enfrentar os dias mais quentes do ano.

