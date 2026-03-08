Décimo terceiro antecipado: saiba quem deve começar a receber o pagamento em abril e maio

Governo federal planeja antecipar pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, medida que pode beneficiar cerca de 35 milhões de segurados em 2026

Gabriel Yuri Souto - 08 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo federal estuda antecipar o pagamento do décimo terceiro antecipado do INSS em 2026. Se confirmar a decisão, o calendário começará entre abril e maio, beneficiando cerca de 35 milhões de aposentados, pensionistas e segurados da Previdência Social.

Além disso, a medida pode movimentar aproximadamente R$ 78 bilhões na economia brasileira, o que tende a estimular o consumo em diversos setores. Por esse motivo, o governo vem utilizando a estratégia nos últimos anos para facilitar o acesso ao dinheiro e fortalecer a atividade econômica.

Governo analisa antecipação pelo sexto ano consecutivo

A antecipação do décimo terceiro começou durante a pandemia de Covid-19, em 2020. Desde então, o governo federal decidiu manter a prática.

Assim, aposentados e pensionistas conseguem organizar melhor as finanças ao longo do ano. Ao mesmo tempo, o comércio recebe um estímulo extra devido à circulação antecipada do dinheiro.

No entanto, para repetir a medida em 2026, o Ministério da Previdência precisa concluir uma nota técnica sobre o tema. Depois disso, o presidente da República deverá assinar um decreto que autoriza oficialmente o pagamento antecipado.

Para cumprir o cronograma previsto, o governo precisa publicar o decreto até o início de abril.

Vale destacar que a antecipação não aumenta os gastos públicos, pois apenas muda o período de pagamento. Tradicionalmente, o INSS paga o décimo terceiro entre agosto e novembro.

Possíveis datas do décimo terceiro antecipado do INSS

Se o governo confirmar o cronograma, o pagamento do décimo terceiro antecipado do INSS ocorrerá em duas parcelas, seguindo o calendário tradicional do instituto.

A primeira parcela deve acompanhar o benefício mensal de abril, com início previsto para 24 de abril. Já a segunda parcela deve sair junto com os pagamentos de maio, que começam em 25 de maio.

Além disso, o calendário continuará seguindo o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Quem tem direito ao décimo terceiro antecipado

A Previdência Social garante o pagamento do abono anual para segurados e dependentes que recebem determinados benefícios.

Entre os beneficiários que têm direito ao décimo terceiro estão:

aposentados do INSS

pensionistas

segurados que recebem auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença)

beneficiários do auxílio-acidente

dependentes que recebem auxílio-reclusão

Por outro lado, beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) não recebem o décimo terceiro. Isso acontece porque o programa possui caráter assistencial e não inclui o pagamento do abono anual.

Como consultar valores e datas de pagamento

Os segurados podem verificar as informações sobre o décimo terceiro antecipado do INSS sem sair de casa.

Primeiramente, o beneficiário pode acessar o aplicativo Meu INSS, disponível para celulares Android e iOS. Além disso, também é possível consultar os dados no site oficial do Meu INSS, pelo endereço gov.br/meuinss.

Caso prefira atendimento telefônico, o segurado pode ligar para a central 135, que funciona em todo o país.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!